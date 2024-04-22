بأكثر من 53 ألف متسابق.. ماراثون لندن يسجل رقماً قياسياً عالمياً

‭ ‬قال منظمو ماراثون لندن الاثنين إن أكثر من 53 ألف متسابق أكملوا النسخة 44 من السباق أمس الأحد 21\4\2024 وهو ما يمثل رقما قياسيا عالميا.

ويمثل الرقم زيادة كبيرة مقارنة بنسخة العام الماضي التي استكملها 43965 متسابقا.

وبدأ سباق أمس 54281 متسابقا بعد أن كان قد تم تسجيل مشاركة 65725 متسابقا، وقد حطمت البطلة الأولمبية الكينية بيريس جيبتشيرتشير الرقم القياسي العالمي الخاص بالسباقات النسائية الخالصة.

وقال هيو براشر مدير ماراثون لندن إن الحدث حقق رقما قياسيا في جمع التبرعات إذ تم جمع أكثر من 67 مليون جنيه إسترليني (82 مليون دولار) حتى الآن.

وأضاف “الإجمالي يواصل الارتفاع مع وصول المزيد من التبرعات”.