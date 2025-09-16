الأربعاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 17 سبتمبر 2025 |
توتنهام يهزم فياريال بهدف عكسي في بداية مشوار دوري الأبطال

توتنهام هزم فياريال بهدف في دوري الأبطال (أ.ف.ب)

توتنهام هزم فياريال بهدف في دوري الأبطال (أ.ف.ب)

احتفل توتنهام هوتسبير بعودته إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز 1-صفر على فياريال الإسباني اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات مرحلة الدوري، وحُسمت المباراة بهدف عكسي سجله الحارس لويز جونيور بالخطأ في شباكه.

وجاء الهدف الحاسم لأول مباراة لتوتنهام في البطولة الأوروبية منذ ما يقرب من ألف يوم، بعد أربع دقائق من بدايتها عندما حول الحارس البرازيلي لفياريال عرضية من لوكاس بيرجفال إلى شباكه بالخطأ.

ولم تكن الأمور سهلة على توتنهام بعدها إذ حصل نيكولاس بيبي، مهاجم أرسنال السابق، على عدة فرص من بينها ركلة حرة في الدقائق الأخيرة لكن الكرة مرت بجوار القائم بقليل.

وصمد دفاع توتنهام، الذي لم يستقبل سوى هدف واحد حتى الآن هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام الضغط الهجومي ليحصد فريق المدرب توماس فرانك ثلاث نقاط مهمة في بداية مشواره بمرحلة الدوري.

ويخوض توتنهام مباراته المقبلة أمام بودو جليمت النرويجي بينما يستضيف فياريال فريق يوفنتوس.

  • رويترز

