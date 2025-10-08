الأربعاء 16 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 8 أكتوبر 2025 |
شركة "سيسكو" تطرح شريحة مصممة لربط مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي عبر مسافات واسعة

منذ 53 دقيقة
شركة سيسكو

أطلقت شركة سيسكو سيستمز اليوم الأربعاء شريحة شبكية جديدة مصممة لربط مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مع تسجيل وحدات الحوسبة السحابية التابعة لشركتي مايكروسوفت وعلي بابا عملاء للشريحة.

وستتنافس الشريحة (بي 200) من سيسكو مع منتجات منافسة من شركة برودكوم. وستكون هذه الشريحة أساس جهاز توجيه (راوتر) جديد أطلقته الشركة أيضا اليوم، وهو مصمم لربط مراكز البيانات مترامية الأطراف المنتشرة على مسافات واسعة والتي تُدرّب أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وداخل مراكز البيانات تلك، تربط شركات منها إنفيديا ما يصل إلى مئات الآلاف من رقائق الحوسبة القوية معا لتعمل كعقل واحد للتعامل مع مهام الذكاء الاصطناعي.

والغرض من شريحة سيسكو وجهاز التوجيه الجديدين هو ربط مراكز بيانات متعددة معا لتعمل كجهاز كمبيوتر واحد ضخم.

    المصدر :
  • رويترز

