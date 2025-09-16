مبابي يحرز ركلتي جزاء ليقود عشرة من لاعبي ريال للفوز على مرسيليا

سجل كيليان مبابي ركلتي جزاء ليمنح ريال مدريد الفوز 2-1 على ضيفه أولمبيك مرسيليا في افتتاح مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء، رغم أن صاحب الأرض لعب المراحل الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد قائده داني كربخال.

واستفاد تيموثي ويا من خطأ ساذج من أردا جولر في وسط الملعب ليضع الفريق الفرنسي الزائر قي المقدمة في الدقيقة 22، قبل أن يتعادل مبابي بعد تعرض رودريجو لعرقلة من جيفري كوندوجبيا.

ووصلت الإثارة إلى ذروته في الدقيقة 72 عندما فقد كاربخال أعصابه وتلقى بطاقة حمراء بسبب نطحه لحارس مرمى المنافس جيرونيمو رولي، ليجعل بطل دوري أبطال أوروبا 15 مرة يواجه معركة شاقة في أواخر المباراة.

لكن مبابي كان له القول الفصل، إذ حصل على ركلة الجزاء الثانية بعد لمسة يد مثيرة للجدل من فاكوندو ميدينا ليكمل عودة ريال مدريد.