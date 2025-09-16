يوفنتوس يفرض التعادل على دورتموند في دوري الأبطال

سجل دوسان فلاهوفيتش ولويد كيلي هدفين في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني قادا يوفنتوس إلى تعادل مثير 4-4 أمام ضيفه بروسيا دورتموند في افتتاح مشوار الفريقين بمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء، وجاءت جميع الأهداف الثمانية خلال الشوط الثاني.

وكان يوفنتوس متأخرا 4-2 عندما سجل فلاهوفيتش هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ثم أكمل كيلي عودة الفريق بعدها بدقيقتين ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبعد شوط أول هادئ، سجل دورتموند هدف التقدم بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما صوب كريم أديمي الكرة بدقة من تسديدة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الزاوية البعيدة.

وتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 63 عن طريق كينان يلديز الذي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، وهيأ نفسه ثم سدد كرة رائعة في الزاوية البعيدة ليشعل حماس جماهير يوفنتوس.

ولم تستمر الاحتفالات طويلا، إذ أعاد فيلكس نميتشا لدورتموند تقدمه بعد دقيقتين فقط بتسديدة متقنة من مسافة بعيدة.

ولم يتراجع إيقاع المباراة، وبحلول الدقيقة 68، أدرك يوفنتوس التعادل مجددا، إذ انطلق فلاهوفيتش مستفيدا من تمريرة متقنة ليودع الكرة في شباك حارس دورتموند جريجور كوبل.

واستمرت الإثارة في الدقيقة 74، عندما مرت كرة منخفضة سددها يان كوتو بين حارس يوفنتوس ميشيل دي جريجوريو والقائم، ليضع دورتموند في المقدمة مرة أخرى.

وحصل الفريق الضيف على ركلة جزاء قبل أربع دقائق من النهاية، بعد أن احتُسبت لمسة يد على كيلي، نفذها رامي بن سبعيني بنجاح.

وفي الوقت بدل الضائع، استغل فلاهوفيتش عرضية متقنة أخرى ليقلص الفارق ثم صنع هدفا لكيلي الذي صوب الكرة بضربة رأس في الشباك ليختتم شوطا ثانيا لا يُنسى.