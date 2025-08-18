5 فواكه غنية بالبروتين والفيتامينات تعزز الشعور بالشبع

عندما نبحث عن مصادر البروتين اليومية، تتجه أنظارنا نحو اللحوم، الدجاج، الأسماك، منتجات الألبان أو حتى البقوليات، لكن ما قد لا يعرفه الكثيرون أن الفاكهة أيضًا يمكن أن تكون مصدرًا لا بأس به للبروتين، إلى جانب غناها بالفيتامينات، الألياف والمغذيات الدقيقة الأخرى صحيح أن محتواها البروتيني يختلف من نوع إلى آخر، إلا أن بعض الفواكه تتميز بكونها أعلى من غيرها في هذا العنصر الأساسي لبناء العضلات والحفاظ على الصحة، وفقا لموقع chowhound.

إضافة هذه الفواكه إلى النظام الغذائي لا يُغني فقط عن الملل الناتج عن تكرار تناول المصادر التقليدية للبروتين، بل يمنح الجسم أيضًا فوائد مضاعفة من عناصر غذائية أخرى. على سبيل المثال، إضافة الفواكه الغنية بالبروتين إلى العصائر الصباحية، إلى جانب بعض الخضراوات الورقية مثل السبانخ، يمنح شعورًا أطول بالشبع ويساعد في الحفاظ على الطاقة بين الوجبات.

الأفوكادو:

الأفوكادو، المعروف بقوامه الكريمي ومذاقه المميز، ليس مجرد “إضافة على التوست”، بل يُعد من أغنى الفواكه بالبروتين بواقع 4.6 جرام لكل كوب مهروس. يمكن تناوله منفردًا أو تحضيره في وصفة وبالإضافة إلى محتواه البروتيني، يُعتبر الأفوكادو مصدرًا للدهون الصحية والألياف، مما يجعله مفيدًا لصحة القلب والجهاز الهضمي.

الغوافة:

الغوافة ليست فقط فاكهة لذيذة، بل أيضًا غنية بالبروتين حيث تحتوي على 4.2 جرام لكل كوب. يمكن تناولها بالقشر أو بدونه، كما أنها مصدر ممتاز لفيتامين C. ويُعتقد أن الجوافة تساعد في الحفاظ على مستويات سكر الدم مستقرة، ما يزيد من أهميتها الغذائية.

الرمان:

الرمان، بمذاقه المميز وحبوبه الغنية بالعصير، يقدم 2.9 جرام من البروتين لكل كوب. وهو معروف بكونه غنيًا بمضادات الأكسدة التي تدعم تعافي العضلات وتحارب الالتهابات. بذور الرمان تصلح كوجبة خفيفة أو كإضافة للزبادي والسلطات، بل وحتى للأطباق المالحة مثل سمك السلمون.

المشمش:

المشمش الطازج، وليس فقط المجفف المعروف، يحتوي على 2.2 جرام بروتين في كل كوب. إلى جانب نكهته الحلوة، يمكن استخدامه في السلطات أو دقيق الشوفان وحتى مع أطباق الدجاج أو المأكولات البحرية عند شويه للحصول على نكهة الكراميل الطبيعية.

الكيوي:

الكيوي، بفضل مذاقه الحامض وقشرته القابلة للأكل، يقدم 2.1 جرام بروتين لكل كوب. وهو غني بفيتامين C الذي يعزز مناعة الجسم، ويدعم صحة الجهاز الهضمي. يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو استخدامه في الحلويات والسلطات.