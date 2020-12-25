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أخطر ما يحصل في لبنان هذه الأيام

منذ ساعتين
لبنان

لبنان

عبد الجليل السعيد
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‏إن الشيء الأخطر الذي وصل اليه الراي العام في لبنان هذه الأيام وخصوصاً بعد جريمتي قرطبا و الكحالة ‏هو الإستسلام التام الى الواقع المخيف من قبل الجميع ، وبالمقابل ‏هناك من قرر ويقررّ قتل هذا أو ذاك وينفّذ جرائمه بمهنيّة عاليّة ، وهو حزب الله.

ومن يخدّر الرأي العام وينجح كما يظن بتخدير الناس لمدة هو واهم جداً ، فإذا كانت جريمتي ابو رجيلي او بجاني نتيجة أنهم يعرفون شيئاً ، فلا يحق لأحد قتلهم ‏و من يسكت عن قتلهم هو قاتل أيضاً ، سيما من في السلطة الفاسدة ممن يغطون إرهاب الحزب بحق الوطن ومواطنيه.

‏وقرطبا و الكحالة و كل لبنان ، تشرح وتوضح الجرائم التي حصلت بهما أن من قتل مرّة يقتل مرّة اخرى وأن السكوت عن هذه الجرائم جريمة اخرى ، ولهذا فإن ‏الدعوة للجميع من دون استثناء ، من ‏رأي عام و زعامات و احزاب و كنيسة ومرجعيات روحية و زمنيّة ، كون الصمت عار على لبنان.

ومن حق المواطن ان يسال اين الجيش ومخابرات الجيش و الامن العام و الداخلي و المخابرات ؟يستخدمون هذه الأجهزة ضد المواطن العادي فقط ، ولماذا إذن يدفع المواطن اللبناني معاشات كل هذه العناصر اذا كانت تقف على الحياد بين المواطن و قوى الامر الواقع ؟ حتى أي تعليق صغير لم يصدر قيادة الجيش اللبناني.

وميليشيات إيران في لبنان ، خبراء اسكات شهود الحق ‏ودفن معلوماتهم معهم ، و‏يتمتعون بحس قوي ودقة في تنفيذ الإجرام بلاصوت او ضجيج ، ويتقدمون المآتم والاستنكار ، انها الجريمة المرتبطة بالتقية ، وعلى لبنان السلام مادام الشعب يصبر على إرهاب عملاء إيران ، وقد كان لبنان يوماً درة الشرق وسويسراه ، لكن بفضل إيران انقلب على قفاه ، فبات جمهورية لطم سياسي و إقتصادي.

وتحوَّل لبنان اليوم الى مصنع فساد و مفسدين ومرفأ متفجرات و مفجرين ، وخيرات لبنان التي تقدر تحويله الى قدرة إقتصادية وسياحية في المنطقة أصبحت في مهب الريح نتيجة هشاشة الزعامات السياسية التي تتحكم به و يتحكم بها حزب الله ، ‏و يصبح الكلام في لبنان عن المعالجة الموسعة لمثل تلك الجرائم المرتكبة بحق الناس من قبل حزب الله مجرد كلام يحدوه الخوف و يلفه الترهيب.

وعلى عكس المتداول اليوم في المنطقة بأنه من الممكن شن هجوم اميركي إسرائيلي على إيران ، الجواب بأن هذا لن يحصل طالما تنفذ إيران الوظيفة الموكلة بها و هي إثارة القلاقل و الاضطرابات و الفتن المتنقلة على مدى العالم العربي و الشرق الأوسط و الأدنى و هي إلى الآن ناجحة جدًا في هذه المهمة و لبنان شر مثال و نموذج للفوضى التي تريدها إيران .

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