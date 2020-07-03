أزمة حزب الله مع إحتدام الصراع داخل أجنحة النظام السوري

تعتمد ميلشيا حزب الله بشكل كبير على شبكة العلاقات الشخصية التي أسستها داخل البنية الصلبة لنظام الأسد في سوريا، وتلك الشبكة بحد ذاتها مهددة اليوم بالإنهيار التام والسقوط في فخ الصراع المستمر بين أجنحة النظام السوري نفسه، فأسماء الأخرس زوجة بشار الأسد أعلنت الحرب كما هو معروف على آل مخلوف وفي مقدمتهم محمد مخلوف خال بشار ووالد رامي وحافظ والبقية.

ويجد حزب الله نفسه في مأزق كبير وهو يتابع تجاذبات المشهد بين حلفاء الأمس وأعداء اليوم ، لأن حتمية الخلاف باتت معلنة ، والملاحقات بين فروع النظام السوري تشي بأيام عصيبة دفع ثمنها ويدفع حتى اللحظة لبنان ، لأن حزب الله المهيمن على القرار فيه متورط في الحرب السورية منذ سنوات ، ويقارب المسألة من زواية الحل والعقد الذي يقال أنه بيد طهران.

لكن موسكو التي تحكم سوريا وتحتلها فعلياً ، دخلت على خط نفوذ حزب الله حين طلبت من ماهر الأسد قائد الفرقة العسكرية الرابعة سيئة السمعة وشقيق الرئيس السوري الأصغر إعلان الحرب على عصابات حزب الله ، والإمساك بملف المعابر غير النظامية التي يستفيد منها الحزب وتعود على خزينته بأموال طائلة شهرياً ، وقطع الطريق على عمليات التهريب بغية فك شيفرة المكاسب وجعلها ورقة ضغط بيد اللاعبين الجدد والقدامى في سوريا.

ولطالما قال العديد من المراقبين : إن دور حزب الله وظيفي في سوريا وغيرها ، وأن حجمها أقل بكثير مما يريد الحزب تسويقه ، فمع إطلالة الهجمات السورية داخل بيت الأسد برأسها أصيب حسن نصر الله زعيم الميلشيات بصدمة كبيرة ، فلم يعد يدرك في معادلته المقلوبة ، إرضاء من ، وجلب سخط من ، والتنفيذ لأمر من ، أو الوقوف في أي صف.

وقيل إن المذابح الأخيرة التي طالت عناصر حزب الله في شمال سوريا على يد الجيش التركي والقوات السورية الموالية له كانت برضا روسي تام ، وتنسيق مباشر مع جماعة ماهر الأسد في تلك المنطقة ، وهذا يدلل بشكل جلي لايدعو للشك أن نصر الله زج بعناصره في أتون مستنقع ذل وقتل وضياع لاقرار له ، وأن الثمن الذي يدفعه لهم من خلال دولارات قليلة لا يرقى إلى مستوى المهانة التي يقعون بها.

وإذا كانت الحرب الميدانية وضعت أوزارها في سوريا أو تكاد ، فإن حرباً من نوع آخر لاتزال تقرع طبولها ، وهي حزب إستنزاف لحزب الله بالذات ، لا أقصد هنا إستنزافاً عسكرياً كلاسيكياً ، بل سيلٌ من الإصطفافات الخاطئة التي وضعت ميلشيا حزب الله نفسها بها حين أصرت وتصر على إقحام لبنان كله في ملف سوريا الشائك وجعل الإقتصاد اللبناني كما حياة اللبنانيين رهينة بيد سلاح حزب الله غير الشرعي.