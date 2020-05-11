أزمة سعد الحزين

ميشال عون رئيس العهد الفاشل حينما قرر الوصول لكرسي بعبدا راح يخبرنا عن مناقب سعد الحريري وقدراته السياسية.

والحريري سعد حينما أراد العودة كرئيس حكومة بعد إيصاله لعون إلى بعبدا وصف الجنرال الهارب بأنه رجل المرحلة ، كي يقنع الشارع السني به ، لكن جرائم العهد لاتسقط بالتقادم ، وأما سليمان فرنجية فكان لديه شعور بأن ميشال عون مجرم بحق الناس ولكنه يريد إقناعنا بأنه كتمه إلى حين.

‏وبما أن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية العونية رد على سليمان فرنجية ،واصفاً كلامه بأنه لا يمت إلى الحقيقة بصلة وفيه تزوير للوقائع ، ويحمل إساءات تضر بسمعة لبنان وإقتصاده ودوره ، فإن فرنجية ذهب بعيداً حين أعلن تمرده على خيارات التسوية ، وأطلق حملته الإنتخابية مبكراً ، وهو المرتهن لحزب الله وجماعته ، وفي الوقت تلك الحروب بين زعماء فاسدين لها أوجه متباينة.

فبيت الوسط وبأمر من سعد الحريري يريد بيع الناس الوهم ، وإستغلال زيارة السفير السعودي من أجل مناسبة ودية كي يقول : أنا ولا أحد غيري ، والخليج العربي كله يدعمني ، بينما الواقع والمعلومات المتوفرة ، تفيد بأن الرياض في هذه المرحلة وفي كل مرحلة سبقت تدعم إعادة السيادة للبنان فقط ، ودحر العدو الإيراني وأذرعه ، وتلك أمور لم يعجز عنها الحريري فقط بل سار عكسها حين تحالف مع حرب الله ولايزال.

‏ومن يريد تقديم نفسه لجمهوره بأنه محسوب على المملكة العربية السعودية فعليه أيكون شريكاً إستراتيجياً في النظرة الإقليمية والتموضع المحلي الواضح والصريح ، وأن يأخذ في الإعتبارات ذاتها مصلحة لبنان العربية ومصالح الأمن القومي لكل دولة عربية شقيقة أو غربية صديقة ، فالشراكة ياشيخ سعد مع المملكة لا تكون بالنفعية والوصولية والإستقواء والإستغلال لأن المملكة تمقت هؤلاء الأشخاص وتكره أفعالهم.

‏وللذين يعرفون نصف الحقيقة أقول وعن معرفة : المملكة العربية السعودية دولة إقليمية وازنة ، وتخوض مواجهات إستراتيجية على مستوى المنطقة والإقليم ، ولها كما يرى الجميع رأيها وتأثيرها على مواقع صناع القرار الدولي بل هي صانعة لهذا القرار في كثير من الأحيان ، وتتطلع إلى عام ٢٠٣٠ لنهضة إقتصادية وتنموية وهذا التوصيف كاف للرد على التحليلات والتفسيرات الخاصة بزواريب لبنانية ضيقة لأشخاص يرون في المراهقة خير سبيل لتحصين ماتبقى لهم من رصيد .