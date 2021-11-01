أزمة في لبنان أم أزمة مع لبنان؟

إنها ليست أزمة مع لبنان بل هي أزمة في لبنان بسبب هيمنة وكلاء إيران على هذا البلد، فلبنان بحاجة إلى إصلاح شامل يعيد له سيادته وقوته ومكانته في العالم العربي، والوزير الذي فضح المستور هو ابن محور معروف، كما يصرّ حزب الله على تصوير الازمة مع المملكة و الخليج على انها ازمة الوزير قرداحي ويضع كلامه في خانة حريّة التعبير، مع أن المعركة هي معركة هويّة، فالحزب اختار الفرس، أما شعب لبنان، فهو شعب عربي و لايريد تحويل لبنان الى شوكة في خاصرة العرب، ولقد جعلت ايران من لبنان بلد مواجهة المصالح العربيّة وتعود مسؤوليّة اصلاح العلاقات مع الرياض على عاتق اللبنانيين اوّلاً، وامّا أن يرفع عنوان رفع الاحتلال الايراني عن لبنان أو يبقى لبنان صندوق بريد ايراني على شاطئ البحر الابيض المتوسط، تحركه طهران عند اللزوم، بغية تحسين شروطها التفاوضية مع الغرب.

أصبحت المعادلة في لبنان الآن على الشكل التالي، بقاء حكومة نجيب ميقاتي يعني الجحيم، ومن يخشى الفراغ في حال الاستقالة لـ الحكومة فهو اي الفراغ يبقى أفضل من الجحيم، وموقف الوزير قرداحي ينسجم مع قرار عرّابيْه الاسد وحزب الله، وأما زيارته لبكركي فكانت لزوم ما لا يلزم خاصة وأن ⁧‫البطريرك الراعي‬⁩ واضح وضوح الشمس بالملفات الكيانية والسيادية، وفي كل الاحوال هذه المكابرة وهذا العناد سيخدم قضية الثوار في لبنان وسيؤكد على تبعية حكومة ميقاتي لمثلث خامنئي والاسد ونصرالله، وإستقالة الوزير قرداحي مفتاحها بين الاسد ونصرالله، وأما إستقالة نجيب ميقاتي فقرارها بين باريس وطهران والخريطة التي تنتظر لبنان هي تصاعد لوتيرة العقوبات وستطال اسماء غير متوقعة، ومزيد من الإجراءات العربية بوجه لبنان المحتل إيرانيًا.

أما المعالجة فهي واضحة، إنها فك الطوق الايراني القابض على الجمهورية، وحتى إقحام بكركي في أخطاء الوزير، وترك الإستقالة من عدمها بعهدة البطريرك ملعنة وسوء نية مبيتة كما يقال، والأجدى بمن أخطأ مراجعة من سمّاه وزيرا وعدم اللجوء الى البطريركية المارونية، ومهما كانت الخطوة ستبقى دون جدوى، لأن المعالجة على طريقة تبويس اللحي وفرفكة اليدين مقززة، والآتي أعظم، والحكومة الميقاتية ولدت ميتة وحتى اللحظة لم يفهم رئيسها الرسالة لا بل الرسائل وسوف تصله تباعا من عدة إتجاهات، فبوضوح لا يقبل اللبس، ويجعل الكلام مباشراً جداً، إن إستمرار نجيب ميقاتي على رأس حكومة تديرها إيران، ويهيمن عليها حزب الله سيرتّب عواقب وخيمة وكل وزير لا يستقيل يكون تموضع تلقائيًا في خانة ايران ضد لبنان والدول العربية.

ولن تقف العقوبات الدولية، عند الحدود التي وصلت اليها بل ستتوسع لتطال أسماء قد تحدث صدمة في الوسط السياسي وأما نتائج توتير علاقات لبنان مع الخارج فسوف تتصاعد وتيرتها، فالأزمة اللبنانية تخطت رعونة وزير، و أما رحيل الحكومة بات تفصيلا بسيطا، فالمطلوب هو فكفكة الجيش الايراني السادس وقاعدته بيروت، و مواجهة حزب الله يالسبل السلمية التي تكفل للبنان البقاء.