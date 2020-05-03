أيها اللبنانيون: الحل في الخلاص من ميلشيا حزب الله

كل الحلول التي يتم الحديث في لبنان للمشاكل الإقتصادية والسياسية والمعيشية عبارة عن حلول لاقيمة لها ولاجدوى منها، الحل الوحيد كما بات معلومات للقاصي والداني هو إجتثاث وإقتلاع ميلشيا حزب الله من جذورها والتخلص منها حتى ينعم لبنان بالإستقرار ويخرج من هذا العزل الدولي والعربي والإقليمي.

فحاجة لبنان اليوم إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروج من الأزمة والنهوض بالاقتصاد أمورٌ تستدعي التفكير مطولاً بممارسات هذه الميلشيات الإرهابية الإيرانية بقيادة حسن نصرالله ، إذ يرزح 45% من اللبنانيين تحت خط الفقر حسب تقديرات مسؤولين دوليين.

ومع قول مصارف لبنان أنها لا يمكن أن توافق بأي حال من الأحوال على خطة دياب لإنقاذ إقتصادي حكومي لم تجر استشارتها بشأنها ، يجب وصف الإجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات في الخطة بأنها عبثية وغير مدعمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ لأن الأمر صدر من الضاحية الجنوبية للسراي الحكومي وقصر بعبدا بالمماطلة وتضييع الوقت.

ويذكر رئيس الحكومة حسان دياب وهو ألعوبة بيد حزب الله في كلمة له أنه بدأ بالخطوة الأولى نحو ورشة إنقاذ لبنان من الهوة المالية التي يصعب الخروج منها دون مساعدة فاعلة ومؤثرة ، لكن واقع الحال يقول هناك ٥٧ دولة في العالم تصنف حزب الله منظمة إرهابية ولن تساعد حكومة إرهابية تمثل تنظيماً إرهابياً.

ويعرب دياب دياب عن أمله في أن يشكل طلب المساعدة من صندوق النقد نقطة تحول في المسار الحالي للواقع المالي للبنان ، لكن المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الفرنسية آنييس فون دير مول أجابت على أحلام وأوهام الرجل حين قلبت إن باريس مستعدة لدعم جهود لبنان شريطة الإستقرار الحقيقي ، وكلمة الإستقرار الحقيقي تشرح مدى حنق المجتمع الدولي على دولة دمرتها تنظيمات إرهابية.

وعلى أساس خطته المعلنة ، والحديث طبعاً عن دياب ، اعتبر رئيس حكومة الميلشيا تطبيق لبنان لإصلاحات ضرورية يبدأ بسرقة أموال المودعين ، وتحديد سعر الليرة ، وتلك أمور تشرح الغباء المتحكم بعقل هذا الإنسان ، والخطط المفلسة التي يعلن عنها وهو لايفهم حرفاً منها.

وفي خلاصة الأمر يتعين على كل لبناني معرفة أمرين : هذه الحوكمة الإقتصادية التي يتم الحديث عنها داخل دوائر العهد الفاشل فاشلة مثله ، وهذا الطاقم الحكومي القائم ليس حيادياً بل حزبي ينتمي لفريق حزب الله ، ولهذا مابني على باطل نتيجته الباطل في كل المحافل.