أي قرارٍ يحتاجه لبنان اليوم ؟ 

في أيلول عام 2004 أقر مجلس الأمن الدولي بنود القرار الشهير حول لبنان 1559 ، والذي طالب جميع القوات الأجنبية بالإنسحاب الفوري من لبنان ، وأكد على حل جميع المليشيات اللبنانية ونزع سلاحها ، ورسخ مفهوم بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية ، وتناول في نصه قضايا مهمة أمنية وسياسية يطول شرحها الآن.

لكن المهم والأهم في سردية القرارات الدولية عموماً حول لبنان أن ١٥٥٩ كان أكثرها وضوحاً ، وتم الإلتفاف عليه من خلال التنصل من تطبيق محتواه ، لاسيما الشق المرتبط بضرورة إيقاف الأعمال العسكرية التي تقوم بها الميلشيات المسلحة والمقصود بالذات هو ميلشيا إيران في لبنان والتي يسمونها حزب الله والله منها بريء.

وعلى وقع عودة الحراك الشعبي في شوارع لبنان ، يأسرني كعربي يتابع المشهد عن بعد ، فعل بعض المتظاهرين الذين نظموا بشجاعة نادرة وقفة إحتجاج أمام قصر العدل ببيروت مناهضة لحزب الله ومطالبة بنزع سلاحه وحصر السلاح في لبنان بيد مؤسسات الدولة الشرعية المتمثلة بالجيش والأجهزة الأمنية.

ومثل تلك التحركات المناوئة لحزب الله مطلوبة جداً ، كي يتم وضع اليد على الجرح النازف في هذا البلد ، فالمليشيا المسلحة لايمكن لها يوماً أن تكون بديلاً عن الدولة ، وآلية الدويلة داخل الدولة التي إعتمدتها طهران في لبنان من خلال حزب الله ستبقى مرفوضة وغير مقبولة شعبياً ووطنياً وعالمياً.

فساكن قصر بعبدا يجب أن يكون رئيساً حقيقياً لادمية بيد حسن نصر الله كما هو حال ميشيل عون اليوم ، ولبنان حين تُحتل أرضه يُطلب فقط من الجيش مواجهة العدو ، ومن المحال إدارة المسألة في لبنان على نحو معادلة جيش وشعب ومقاومة التي دمرت كل المؤسسات ، فقرار الحرب والسلم ليس من إختصاص حزب الله وإحكام القبضة على مقاليد الأمور ومقدرات الدولة اللبنانية هو منطق الإحتلال بعينه.

ومن يصف موقف اللبناني من سلاح حزب الله غير الشرعي بأنه موقف يؤسس لمشروع فتنة بين اللبنانيين ، يتوجب عليه التمعن بطبيعة التعاطي الدولي والعربي مع لبنان اليوم نتيجة وجود هذا السلاح وتلك العناصر المطلوب منها أن تهاجم اللبناني عندما يثور لطرد هؤلاء المفسدين من سدة الحكم في بلده ، فسلاح الحزب يحمي الفاسدين ويقوي سلطة المارقين ، ويستهلك وجود الكيان اللبناني ويحتكر مفهوم المقاومة ليطبق مبدأ الحارس الحريص على أمن إسرائيل.

ومع أن عون رئيس الدولة الحالي قال ذات يوم في قطر عندما تحاورت الأطراف من أجل البلد : ‫لبنان هو المنتصر إذا تم تطبيق القرار ١٥٥٩ ، إلا أنه يعتبر نفسه اليوم من أشد الرافضين لتطبيق أي بند حقيقي في هذا القرار ، ويدافع في كل مناسبة عن سلاح حزب الله ، ويشرعن وجوده في مؤسسات الحكم بعهده من خلال مبدأ السيطرة وليس الشراكة فقط ، والسيطرة هنا جعلت لبنان مدمراً.