إلى الدول الراعية لمؤتمر سيدر.. هؤلاء المتورطون بنهب المال العام

وصلت لصندوق الشكاوى في مجلس الدول الراعية لمؤتمر سيدر لائحة باسماء اللبنانيين المتورطين بنهب المال العام على الشكل الاتي:

وليد جنبلاط

يقول الناشرون إن حساباته في سويسرا تصل قيمة موجوداتها الى ملياري دولار وهذه الاموال النقدية عدا صناديق ائتمان وأسهم وسندات خزينة سوسيرية واميركية ونمساوية وشهادات اعتماد لا يعرف قيمتها احد موضوعة في صناديق ائتمان باسمه في زويرخ.

يعد اكبر ملاك اراضي في لبنان بعد البطريركية المارونية وأملاكه الهائلة لم تمنعه من الاستيلاء بالقوة والنفوذ على عقارات في بيروت يسكنها فقراء الدروز في منطقة وطى المصيطبة كما على مشاعات هائلة في بلدات الشوف الاعلى: بعدران بطمة ومعاصر الشوف والخريبة وجباع، كما اشترى اغلب جبال تلك المناطق بدولار واحد للمتر بينما يستحق كل متر منها مئات الدولارات نظرًا لطبيعتها السياحية.

احتكر الغاز وتجارته وتعبئته وتخزينه في لبنان بالشراكة مع طلال الزين، سوري مجنس لبناني، ويحصل من ال البساتنة على عمولة شهرية قدرها 300 الف دولار نظير سكوته عن استيرادهم الفيول حصريًا.

يمنع رئيس حزب التقدمي الاشتراكي الدولة من استيراد الاسمنت ليبقى محتكرًا لسوق مادة الاسمنت اللبناني مع شركتين اخرين يملكها نافذون، وله حصة كبيرة في شركة ترابة سبلين التي تملك مصنعًا في الشوف ويبلغ سعر بيع الاسمنت في لبنان رقمًا قياسيًا تجاوز المئة دولار للطن في حين يبلغ سعره عالميًا ثلاثين دولار!

إذًا، يدفع اللبنانيون سعرًا مضاعفًا ٤ مرات للطن عن السعر الفعلي، فقط لان جنبلاط وشركاته يريدون ذلك، علمًا انه يبيعه للخارج بسعر ٢٥ دولار..

شركاؤه في احتكار الترابة البطريكية المارونية التي تملك مصنع السبع للترابة مع اخرين، وسليمان فرنجية الذي يملك مصنع شكا للترابة مع الاخرين.. ولوليد جنبلاط حصة من نهب مشاريع صفقات مجلس الانماء والاعمار عبر ممثله وليد صافي مفوض الحكومة لدى المجلس.

نبيه بري وأبناؤه واصهرته

من اثرى اثرياء العالم، ويملكون حسابات في سويسرا، وحساباته تزيد عن ملياري دولار، وذكر الموقع إن زوجته رندة بري تملك حسابات تحوي خمسة فاصلة سبعة مليار دولار، كما يملك ابنه عبدالله حسابات تتجاوز قيمتها الملياري دولار ولابنه باسل أيضاً حسابات تفوق قيمتها المليار ونصف المليار دولار اميركي.

مصدر أموال رئيس مجلس النواب من شراكته في جميع الاعمال التي جنى ارباحها رفيق الحريري من سوليدير، وكذلك شراكته في قرارات حكومية سمحت بالاستيلاء على ملايين الامتار المربعة من واجهات الشاطىء التي تفوق قيمتها مئات مليارات الدولارات، كما يعد شريكًا اساسيًا مع رؤساء الحكومة السابقين في الإستيلاء على أموال مجلس الانماء والاعمار عبر شقيقه ياسر بري الرجل الثاني في المجلس!

هذا المجلس ضيع مليار دولار على مشروع للمجاري لم ينفذ منه شيء، في حين ان الاوراق الخاصة بميزانيته توثق دفع مليار دولار لانشاء مجاري ومحطة معالجة في منطقة السان سيمون في الجناح قرب اجمل شواطىء لبنان في الرملة البيضاء.

بهاء البساتنة واشقاؤه

اصحاب احتكار الفيول الذي ينحصر استيراده منذ ثلاثين عامًا بشركتهم (شركة ال بساتنة)، وشركاؤهم نبيه بري، سعد الحريري، وليد جنبلاط، وسليمان فرنجية.

بري أدخل المدعو غسان مغدور المقيم في اليونان شريكًا مع علاء الخواجة وريمون رحمة في مشروع دير عمار لبناء معمل كهرباء بصيغة بي او تي، وحتى تاريخه سرقت أموال هذا المشروع ولم ينفذ بعد!

الدولة لا تستورد الفيول مباشر لشركة كهرباء لبنان، وذلك ليتيح السياسين لرجالهم من التجار مثل ال البساتنة استيراده وتحقيق ربح مقداره 500 مليون دولار سنوياً كما ذكر للموقع الخبير حسن مقلد!

يجني بري اموالًا طائلة من سيطرته على شركات شرعية في مرفأ بيروت، كما عبر تعيين أحد ازلامه مديرًا لادارة حصر التبغ والتنباك ويديرها ناصيف سقلاوي، كما ان شراكته ورعايته لامثال دنش في المقاولات والعقود والصفقات وأشهرهم شريف وهبي المقاول الذي افتعل وزير المال التابع له مشكلة مع وزير الاتصالات لتامين عقد استثمار خطوط فايبر اوبتيك لصالح شركات وهبي.

صهر الرئيس خليل ابراهيم ورد ذكره في تصريح لوزير سابق، في فيديو له وهو يفصل دوره في الجباية والتشبيح على اثرياء الشيعة، وعلى المقاولين المرتبطين بالدولة اللبنانية وكل ذلك باستغلال نفوذ نبيه بري!

يتهم رئيس المجلس النيابي إنه يستغل موقع وزير الزراعة التابع له للحصول على عمولات عن تراخيص التصدير والاستيراد للخضار والفواكه والمنتجات الزراعية، ويصف التقرير كيف فرض تمرير عقد انشاء معمل جديد للطاقة الكهربائية في الزهراني لشريكيه بهاء وبشير البساتنة،

علمًا إنه يسيطر على وزارة المال التي استولت سكرتيرة الوزير علي حسن خليل وأيضًا من ال خليل ولكنها ليست شيعية بل مسيحية من كسروان على مبلغ وقدره عشرة الى 15% من قيمة كل ملف تسوية للضرائب تسهل انجازه بما يناسب اصحاب المصالح الكبرى!

بري تعاون مع شركائه في الحكم لتمرير صفقة عقد ما يسمى بقناة الزهراني للري وقيمتها 600 مليون دولار لصالح شركة دنش ولصالح شركة شريف وهبي ولكن الكلفة الحقيقية للمشروع لا تجاوز المئة وخمسين مليون دولار، كما ان هذه الصفقة تمت بصمت ولم يأتِ على ذكرها احد لا في الاعلام ولا بين السياسيين!

من المعروف ان شريف وهبي، رجل اعمال يشارك في صفقات لصالح بري ينهب لصالحه كما يقول الموقع السويسري جزاء من ما يسمى مشروع الاوتوستراد العربي!

فؤاد السنيورة

استولى على ال 11 مليار دولار واموال اخرى اكبر منها لكنه لم يحصل عليها كلها وحده بل شاركه فيها سعد الحريري ونبيه بري وسليمان فرنجية ووليد جنبلاط.

يملك احد اهم العقارات التجارية والسكنية في بيروت، وحسابًا في سويسرا قيمته 500 مليون دولار اميركي، وبطرقه الملتوية اخفى امواله التي سرقها من المال العام بطريقة مبتكرة!

نهاد المشنوق

يملك ثلاثماية مليون دولار جناها من مراسيم الجنسية وبيع نمر السيارات، وبعض الصفقات المتنوعة غير المحدودة واحداها فقط من وكيل شركة ساعات وراكي في لبنان، بعدما ضغط عليه وابتزه ما دفعه به لتسليمه عشرات الساعات ومبالغ نقدية بالغة جداً!

غازي العريضي

يملك 400 مليون دولار من صفقات الاشغال ومرفأ بيروت ومرفأ طرابلس والمطار، وكان يتقاضى 10% من كل المتعهدين!

غازي زعيتر

يملك 100 مليون دولار من صفقات وزارة الاشغال ووزارة الزراعة!

علي حسن خليل

يملك 500 مليون دولار وسكرتيرته من ال الخليل تملك وحدها 70 مليون دولار، وتفرض جباية 10% من كل المتعهدين لمصلحتها الخاصة!

جمال الجراح

يملك 100 مليون دولار وجناها من وزارة الاتصالات، وفي احدى المرات عندما اعتمد خدمة 4 جيغابيت ذهب اللى الصين وعاد بحقيبة كاش فيها 100 مليون دولار نقدًا، بعدما رفع التكلفة بالاشتراك مع بدر الخرافي وكيل هواوي من 24 مليون دولار الى 124 مليون دولار!

يوسف فنيانوس

اصبح يملك 100 مليون دولار من صفقات الاشغال والسوق الحرة، والان يستعد لصفقة المليار و النصف مليار دولار لشراء الطائرات مع محمد الحوت!

محمد الحوت

يملك 200 مليون دولار من صفقات الميدل ايست، ويفرض على اللبناني اغلى البطاقات في العالم مقابل احتكار الاجواء وسرقة المال العام.

سليمان فرنجية

يملك 200 مليون دولار جناها من معامل شكا للترابة وتجارة الجفصين الذي يحتكره والمازوت والبنزين.

سعيد ميرزا

يملك 300 مليون دولار جناها من ابتزاز الناس خلال سنوات من توليه النيابة العامة والتمييزية!

جان فهد

يملك 50 مليون دولار جناها من ابتزاز بعض الاغنياء الذين يبيضون الاموال!

علاء الخواجة

يملك سعد الحريري حاليًا ما يزيد عن ثلاثة مليارات دولار مسجلة في حسابات باسم ابنه حسام الدين، ويعد شريك الكل ويحصل على عمولة من كل المقاولين المتعاملين مع الدولة، وشريك ال بساتنة ومع بري ومع جنبلاط في اية اعمال يستفدون فيها من مواقعهم السياسية كما انهم شركاء معه في كل الصفقات التي ينفذها رجاله مع الدولة.

من ادواته وزراء الاتصالات الذين يجنون مع صفقات خاصة مئات ملايين الدولارات سنويًا كما تبلغ ميزانية مجلس الانماء والاعمار مليار دولار تقريبًا تحت سيطرته ومقاولين كثر من رجاله منهم عبد العرب وجهاد العرب وبشير البساتنة وعرابه الاكثر نفوذًا علاء الخواجة!

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة شريك لسعد في الهندسات المالية التي ادت لخسارة لبنان عشرة مليارات من الدولارات لصالح بنوك منها بنك يملكه وبنك اخر!

نجيب وطه ميقاتي

يملكان معًا ستة مليارات دولارات جنا مليارًا منها من لبنان وخمسة من سورية وعملهما في قطاع الاتصالات وكانا تاجريْن صغيريْن بداية التسعينات حين مكنتهم علاقتهما بالسوريين من الحصول على عقد لتأسيس مشروع شركة الخليوي (فرنس تيليكوم) التي استولا عليها من وكيلها الاصلي من الجنسية الكويتية، ولها شركاء لبنانيين وأجبروهم على التخلي عنها بتهديد من غازي كنعان، وقبضا من كل لبناني اراد شراء خط خليوي مبلغ 500 دولار سلفًا، اي جمعا ما يقارب النصف مليار دولار نقدًا قبل ان يبدأوا حتى في تركيب المعدات.