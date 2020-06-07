إنه نصر الله .. الذي يسب ويطلق النار في وسط بيروت 

ما قصده المنادون بكلمة شيعة شيعة في وسط بيروت إخافة خصومهم ، وخصومهم هنا هم الشعب اللبناني المنتفض و الرافض لسلاح ميلشيا حزب الله غير الشرعي ، وعبارة شيعة ترافقها زخات الرصاص المرعبة من قبل عناصر إيران في لبنان جاءت بأمر من حسن نصر الله شخصياً ، فمصاص الدماء حسن إيران في لبنان يريدها حرباً لاهوادة فيها على الثورة.

والثنائي الشيعي الشهير أمل وحزب الله يريد أن يخيف المتظاهر الشيعي قبل غيره ، لأنه لايريد من أي شيعي أن يخرج من بيت الطاعة الحالي ، وبالتالي يجب أن يسكت الصوت الذي ينادي بأي عبارة تعارض حزب الله أو مشروع الولي الفقيه في المنطقة ولاسيما في لبنان ، وعليه فإن نصر الله عازمٌ على إسالة الدماء.

‏⁧‫والأحزاب التابعة لإيران مهمتها الحقيقية دائماً خلق الفوضى في الدول ، وأصبح النموذج اللبناني مكشوفاً لدى القاصي والداني بعد إعلان خامنئي شخصياً العداء للحراك في لبنان ، وحرق الناس لصوره وصور نصر الله دليل على الوعي وضرورة إخراج هذا الفيروس من جسد لبنان كي تشفى الدولة ونصح المؤسسات و تعود بيروت درة الشرق ومحط أنظار الغرب.

وفي سياق المسؤولية الوطنية كذلك إزاء ذلك العبث الموجود في ساحة العهد الفاشل وحلفائه رأينا بيان الشيخ بهاء الدين الحريري قد صدر ليضع نقاط الوضع على حروف الإنتفاضة ، فكان بياناً وطنياً يدعو الناس للتمسك بسلمية التحرك ونبذ العنف الذي يسعى إليه أعداء الثورة والوقوف خلف الجيش اللبناني الذي يمثل نقطة الوصل بين جميع المكونات.

ومما لاشك فيه أن دروس السبت أفصحت عن أن إستراتيجيات المواجهة المعتمدة لدى حزب الله هي قتل المتظاهرين ، وأن إطلاق الرصاص اليوم تخويف ولكنه غداً سيكون مباشراً على صدور المنتفضين لاقدر الله ، وموقف حكومة الميلشيات كما قصر بعبدا كان موقفاً مشبوهاً ومتواطئاً مع هؤلاء المجرمين ، وحاول ميشيل عون وصهره أن يدخلوا البلد بحرب أهلية جديدة لربما.

فسلاح حزب الله وحركة أمل كما مزارع الحشيش التابعة لبري ونصر الله وكذلك مصانع المخدرات ، هي ملك لمافيا حزب ﷲ وحلفائه ، وهذا السلاح يرفع وسط مدنيين عزل للترهيب ، ويحمله جبناء ضعفاء يخافون التغيير والقادم الأكبر إذا ما سقطت أسطورة الإرهاب المتمثلة بحزب الله ، وعلى اللبناني الثائر أن يتابع مسيرته دون ملل أو كلل لأنه النهايات قريبة جداً.