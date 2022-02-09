“الأحباش” إخفاق في استمالة السنّة.. صبغة النظام السوري دامغة

لم يستطع “الأحباش” نزع صبغة الولاء للنظام السوري رغم مرور 17 سنة على خروج الجيش السوري من لبنان.

فهم لا يزالون يتمتعون بالقوة في الداخل السوري أكثر من غيرهم وآخر دليل ملموس على ذلك قدرتهم على إخراج أحد مشايخهم المدعو “أحمد الفياض” من السجون السورية بعد اعتقاله على يد النظام مدة لا تتخطى 3 أيام منذ نحو 15 يومًا، وكان الفياض قد اعتُقل بتهمة إيصال مبالغ من المال إلى دمشق.

الشيخ أسامة السيد الرجل الثاني في جمعية المشاريع الخيرية إبن البقاع هو الرجل “الحبشي” الأول في سوريا، والذي واظب على إقامة احتفال الأول من آب كمناسبة لتأسيس الجيشين السوري واللبناني في البقاع حتى عام 2011 عندما اندلعت الثورة السورية وأوقفت الحاضنة البقاعية المناهضة لنظام الأسد هذه العادة بالقوة.

لدى “الأحباش” في البقاع أعداء وخصوم، أعداؤهم هم الذين يعادون النظام السوري وغالبيتهم من المشايخ الذين تخرّجوا من أزهر البقاع الذي كان قد بدأ بتخريج العلماء عام 1993 وهو العقبة الأكبر حجمًأ في وجه التمدد ” المشاريعي”.

أما بالنسبة إلى الخصوم فهم خريجو معهد الفتح الدمشقي وهم عدد من المشايخ الذين تربطهم علاقة بالنظام السوري لكنهم على عداوة دينية مع “المشاريعيين” ومن أبرز هؤلاء الشيخ خالد كنعان وعبد الرحمن شرقية وغيرهم من الذين رفضوا الانضواء تحت جناح الشيخ أسامة السيد.

ويبرر الأحباش هذه العلاقة بالنظام السوري بأنها تهدف إلى نشر الدعوة الدينية في أرجاء دمشق، وتؤكد مصادر منهم بأن الحركات الإسلامية الأخرى لديها علاقات أقوى وأوثق مع النظام وبأنها لم تنقطع، وفيما خصّ العقوبات المفروضة على النظام السوري تقول المصادر إن التوجيهات الجديدة تقتضي عدم شتم النظام وعدم التهليل له في آن معًا.

فكّ التحالف مع الحزب ومصادر التمويل

بات من المعلوم أن جمعية المشاريع لن تتحالف مع الثنائي الشيعي ولا مع التيار الوطني الحر.

فشلت زيارة جبران باسيل إلى برج أبي حيدر حيث التقى رئيس الجمعية الشيخ حسام قراقيرة، وخلص الاجتماع إلى عدم الاتفاق على أي نقطة فيما يخص إمكان عقد أي تحالف بين الطرفين.

زيارة حضّر لها الطرفان لوجستيًا وأمنيًا باعتبار أن منطقة برج أبي حيدر الكائنة في بيروت متنوعة على صعيد الانتماءات إلا أن كل الشرائح الشعبية فيها وعلى رأسها حركة أمل لا ترحب بمن وصف زعيمها ب”البلطجي”.

وقد انتشر حرس من القصر الجمهوري في المنطقة تمهيدًا للزيارة التي جرت منذ نحو شهرين أو أكثر، وأتى باسيل في موكب سيارات القصر الرئاسي فقط لأنه صهر رئيس الجمهورية، وحاول الطرفان التكتم على الزيارة.

التحالف مع الحزب يقول مصدر من داخل الجمعية إنه لن يحصل بسبب العقوبات المفروضة على الأخير في كل العالم، ويشير إلى أن الثقل المادي والوجودي لجمعية المشاريع هو في أوروبا (ألمانيا، فرنسا، والسويد) وأستراليا.

ومن الشخصيات التي برز اسمها في دعم الجمعية ماليًا ولوجستيًا المدعو أ.ق. زوج إحدى بنات عائلة الحريري المقيم في موناكو، والمعروف بأن عائلته تنتمي دينيًا وسياسيًا إلى جمعية المشاريع.

وقد وصل الخبر أكتر من مرة إلى الرئيس سعد الحريري بشأن دعم الأحباش من قبل مرافق والده لكنه لم يستطع أن يمون على أخته بعد تأكيد أن أ.ق. هو الآمر الناهي فيما يخص أموال زوجته وممتلكاتها.

ويلفت المصدر إلى عمليات دهم المصليات التابعة للشيعة الموالين لحزب الله في ألمانيا والتي بلغ عددها العشرات، ويؤكد أن الجمعية تتوخّى أن تلاقي المصير نفسه، لأن المال الداعم للجمعية يُرسل من مراكز الجمعية في خارج لبنان، وأن كثيرًا من رجال الأعمال المنتمين إلى الجمعية أوصوا بأن لا تُخرّب العلاقة مع الأنظمة في الخارج خصوصًا وأن هذه الأنظمة تعتبر الجمعية بمثابة المُواجه للحركات المتشددة الأخرى باعتبار أن منهجها يدعو فقط إلى نشر الدعوة بشكل سلميّ.

محاولة الاستعطاف متأخرة

ويحاول “المشاريعيون” استمالة الشارع السني في بيروت عبر نشر هذه المعلومات في الأوساط السنية، ويذكرون بأنهم خاضوا معركة شرسة تخللها الاشتباكات المسلّحة مع حزب الله في برج أبي حيدر عندما تطور إشكال بين عناصر من الحزب وآخرين من الجمعية أدى فيما بعد إلى سقوط قتيلين من الحزب وآخر من حزب الولاء الكردي الموالي بالعقيدة الدينية للجمعية.

وفشلت الجمعية بحسب معلومات خاصّة بصوت بيروت إنترناشيونال في نسج أي علاقة مع مجموعات المجتمع المدني، رغم محاولة رئيس الماكينة الانتخابية في الجمعية أحمد دباغ التقرب منها.

وأبرز الأسباب بحسب مصادر المجتمع المدني هو متانة العلاقة مع النظام السوري، والأداء السيء في البرلمان عبر السكوت عن كل صفقات الفساد لحلفاء الأحباش وعدم انتقاد أي مخالفة، بل وتوقيع نائب الأحباش عدنان طرابلسي على عريضة النواب المطالبين بكفّ يد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت ثم تراجعه عن ذلك.

اجتماع فاشل مع الأكراد

في ليل السبت الأحد الفائت دعت الجمعية أكراد بيروت للقاء رئيس جمعية المشاريع الشيخ حسام قراقيرة، باعتبار أن أصوات الأكراد كانت رافعة مهمة لنجاح عدنان طرابلسي في الانتخابات النيابية الأخيرة، حيث صوّت له في بيروت نحو 5000 كردي، وقد حصل حينذاك على نحو 13000 صوت.

وقد لبّى الدعوة نحو 250 شخصًا من أصل 700 شخص وقد توقع الحاضرون أن يتم التطرق إلى موضوع الانتخابات إلا أن الشيخ قراقيرة تكلم أكثر من ساعة ونصف الساعة في الدين حول ضرورة الصبر والحفاظ على العقيدة الإسلامية والاستعداد لما هو أسوأ.

إلا أن أحد الحاضرين أصرّ على الكلام وأوصل ما قال إنها رغبة إلى قراقيرة بضرورة ترشيح من يمثل الأكراد في البرلمان بما أن لديهم حزبًا رسميًا مرخصًا بات يجمع الآلاف منهم في لبنان وخارجه، فكان الجواب بأن الجلسة ليست مخصصة للانتخابات.

الامتعاض من طرابلسي والاتجاه نحو لائحة منفردة

كثير من جمهور جمعية المشاريع أبدى امتعاضه مع بدء الأزمة الاقتصادية وتحديدًا إبّان أزمة المازوت والبنزين حتى أن بعض المساجد التابعة للجمعية لم تستطع تأمين المازوت.

ورغم أن عمل النائب ليس تأمين الخدمات إنما هذه هي الثقافة السائدة في أكثر المناطق اللبنانية، فقد عجز طرابلسي والأحباش بشكل عام عن تأمين المحروقات لبعض المساجد والمحال التجارية الكبرى التي يمتلكونها، رغم الحلف الوثيق مع الثنائي الشيعي الذي كان يسيطر على محطات المحروقات في بيروت، حتى أن محطة تابعة لأحد الأحباش طلب صاحبها بأن يتولى الحزب حماية محطته وتوزيع المحروقات عليها.

حزب الولاء والجمعية

للأكراد والماردليين (وهم من جذور تركية يعيشون في لبنان ويحملون الجنسية اللبنانية) في لبنان حزب رسمي ومرخص، وعددهم نحو 15 ألفًا في بيروت ونحو 18 ألفًا في المغترب.

ويترأس الحزب محمد عميرات الذي يؤكد أنه على عقيدة الأحباش الدينية، لكنه يرى أن من حق الشريحة التي ينتمي إليها بأن ترشّح من يمثلها، ويعتبر أن إهمال الجمعية لإدراج مرشح “كردي” وتجاهلها لأصوات الأكراد سيضر بها إذا ما رشحوا ممثلًا عنهم ليخوض المعركة الانتخابية في لائحة أخرى.

عميرات وبحسب قريبين منه يؤكد أنه سيترشح للانتخابات مع الجمعية أو مع غيرها، والجمعية إلى الآن لم تصل إلى أي خلاصة بشأن التحالفات رغم تكثيف الاجتماعات في الآونة الأخيرة بهذا الخصوص.

وبحسب المعلومات شبه المؤكدة فإن الجمعية ستعلن لائحة من 6 مرشحين عن دائرة بيروت الثانية، من دون أن تعادي أحدًا أو تحالف أحدًا التزامًا بالنهج الرمادي الذي تحاول أن تظهره للرأي العام اللبناني بعد النقمة الكبيرة التي طالتهم بعد اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري عام 2005 والتي كان من تداعياتها اعتقال الأخوين عبد العال نحو سنوات المعروفينِ بقربهما وانخراطهما بأجندة النظام الأمني اللحودي-السوري الذي كان يسيطر على لبنان.