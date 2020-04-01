الإمارات ومبادرات إنسانية فريدة من نوعها في زمن الكورونا … خلف الحبتور نموذجاً

تنحاز الإمارات للوعي في زمن كورونا ، مبدية حرصاً شديداً على تطبيق الإجراءت الإحترازية والإستباقية بحذافيرها ضمن معايير صحية فائقة الجودة سواءً للمواطن أو المقيم ، ويأتي حديث الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي عن شعوره بالفخر والمسؤولية تجاه الجميع وهو يصف مشاعره الجياشة حين شاهد مقيمين أجانب يرددون نشيد دولة الإمارات كدليل على ما أسرده و أقوله في هذا المقال المختصر

ولأن نظام الحكم في هذه الدولة الخليجية المتطورة إتحاديٌ يعطي لكل إمارة القدرة على تنفيذ برامجها المحلية من خلال حكوماتها المستقلة فإن هذا يضفي عامل تنوع أرساه المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أول رئيس للإتحاد الإماراتي بعد تأسيسه

ومع وصول وباء كورونا إلى أرض الإمارات برز دور العمل المؤسسي الحكومي فيها بشكل جليٍ وواضح من خلال تطبيق أقصى درجات الحيطة والحذر والحرص على حياة الإنسان وصحته ولذلك أشار الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي ورئيس وزراء الدولة إلى أن كوفيد ١٩ ” ليس فيروساً صحياً فقط بل هو فيروس إقتصادي ‏وفيروس سياسي أيضاً لكافة دول العالم وهذا وقت التوحد والتعاون والتكاتف لمحاربة أهم عدو للبشرية ، و الخلافات جميعها تصغر أمام هذا التحدي الجديد والعالم يستطيع التغلب بشكل أسرع عليه إذا وقف القوي مع الضعيف والغني مع الفقير ”

ومع إشراك المجتمع بمساندة جهود الدولة رصدنا حساً وطنياً رفيع المستوى لدى جميع المواطنين سيما رجال المال والأعمال الذين أسهموا في حملات الدعم وتبرعوا للقطاع الصحي بأمور هامة وعامة تخدم الظرف الراهن

وكان لخلف الحبتور رجل الأعمال المعروف نصيب كبير في ذلك ليس لأن تبرعه كان سخياً فقط بل لأن وعيه الإنساني ولغته الإعلامية المبسطة تلقى رواجاً واسعاً ومقبولية داخل الإمارات وخارجها نتيجة تجربة الرجل الثرية والغنية بالمعلومات والنصائح

ومع بداية تفشي فيروس كورونا في الصين وغيرها مروراً بإيران ووصولاً إلى المنطقة حرص الحبتور المعروف بتواصله مع جمهور واسع من خلال وسائل التواصل الإحتماعي على تقديم فيديوهات باللغتين العربية والإنكليزية ترتبط بمستجدات الكورونا ولكن من وجهة نظر عميقة وحكيمة

فالرجل يقول في فيديو منشور له قبل أيام : ‏تتميز دولة ⁧‫الإمارات‬⁩ بالتقارب والتواصل الطيب بين المواطن والمسؤول مهما كان موقعه ، و هذه عاداتنا وهذا ما تربينا عليه من أهلنا ومن مؤسسي الدولة ، ويجب أن نحيي كل مسؤول في الإمارات على إستمرار هذا النهج ، الله يحفظ بلدنا الحبيبة وأهلها وكل الموجودين على هذه الأرض المبروكة

وتوظيف سياق هذا الكلام في ظل تفشي كورونا مرده إلى رؤية إحترافية يكشف فيها العم أبو راشد سر نجاح بلده وقدرة الإمارات على تجاوز المحنة بأقل الخسائر لأن كل شيء فيها مترابط وعصيٌ على الإختراقات

وبالغوص مجدداً في ذهنية الملياردير العابر لحدود الجغرافيا بفهم عالمي يتزامن مع معطيات أي مرحلة نجده يسرد يومياته من خلال فيديو عنونه بالآتي : ‏قمت اليوم بزيارة فندق حبتور بالاس في ⁧‫الحبتور سيتي‬⁩ للإطمئنان على الضيوف الموجودين في الفندق وقد إختار عدد كبير منهم البقاء في ⁧‫دبي‬⁩ حيث يشعرون بالأمان والراحة ، ومنهم أجانب وإماراتيين .. وطبعاً نستمر بالتقيّد بالتوجيهات الإحترازية عبر التباعد الإجتماعي‬⁩ في كل تحركاتنا

وهنا بيت القصيد فالرجل يضرب عصافير عدة بحجر واحد ، إذ يشرح من طرف يوميات عمله ويدعو المواطن والمقيم للإلتزام بالإجراءات الوقائية ويسلط الضوء أيضاً على جانب آخر من آثار الجائحة بشكل مباشر .