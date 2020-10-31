عرف اللبنانيون اليوم بأن مصير الطبقة السياسية الحاكمة إلى زوال، وأن طبيعة الوضع في لبنان آخذة بالتدهور، والمشكلة الرئيسية في الإقتصاد والسياسة في لبنان تكمن بالإقصاء والإلغاء للدولة والإبقاء على مصالح الأحزاب والتيارات وفي مقدمتها مصلحة حزب الله بحكمه الحاكم الفعلي للبنان بأمر إيران.

ولعل التأثير المباشر لصفقات السلطة الفاسدة على الشعب اللبناني يتمحور في عدم وجود عقوبات عربية بالدرجة الأولى على زعامات الفساد في لبنان، فالمحيط العربي للبنان من المهم جداً أن يدلي بدلوه، ولو رأينا مثلاً لائحة عقوبات من الجامعة العربية أو مجلس التعاون الخليجي العربي على قيادات تيار عون أو بري أو أي متحالف مع حزب الله لانتهت حالة التلاعب من السلطة بأن المحاسبة بعيدة.

ففي لبنان اليوم عدة توجهات لا تؤمن بالخط الإيراني والمشروع التوسعي الفارسي، ومن الأمور المحبذة لدى أصحاب تلك التوجهات رؤية إخوانهم العرب يعاقبون من جوعهم ودمر بلدهم، وتلك العقوبات سيكون وقعها الى الداخل اللبناني مهم جداً.

ومن خلال مساعي العهد العوني على مدى السنوات الماضية رأينا بيروت مستباحة للإيراني ومغلقة في وجه العربي، ورأينا زعيم ميليشيا مسلحة مثل حسن نصر الله يأمر الدولة في لبنان وينهاها، ولاقدرة لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أن يقولوا له لا، بل هناك تعاطي إيجابي دائم من قبل العهد والحكومة وأغلب البرلمان مع مقترحات نصر الله.

والتفاعل الدولي مع أي خطوة عربية حيال لبنان سيكون مقياس الحل، كون العرب أسهموا أكثر من الغرب في إعمار لبنان وتقوية إقتصاده، فيما أجهزت إيران على كامل لبنان وجعلته شبه دولة نتيجة أجندة الخامنئي التي تريد البلدان التي يحتلها الحرس الثوري بلداناً ضعيفة و غير قادرة على النهوض.

‏وحول التشكيل الوزاري المتوقع في لبنان، يقال بأن ⁧‫عون‬⁩ يريد وزارات ⁧‫الداخلية‬⁩ والدفاع والعدل والطاقة، والثلث المعطل في حكومة من 20 وزيراً، مع نكتة الضمانة، إذ تتكامل صواريخ ⁧‫حزب الله‬⁩ وأمن الحاج وفيق ومالية الطائفة مع السيادة والترسيم المقاوم مع إسرائيل.

وحين يقال للشارع من قبل العهد: اننا أعدنا الامور تماما كما كانت سابقا، السؤال المطروح هنا هل بالاحزاب نفسها والمقاربة والتوازنات ذاتها ؟ ومع اتباع سياسة غطيلي تغطيلك، هل من فشل في كل المواضيع سابقا كضبط الحدود، الكهرباء، الاتصالات وغيرها سينجح اليوم؟ الجواب لا كون المعروف في لبنان بأن طبقة الفساد والإفساد لا تتقدم إلى الأمام بل تتراجع.

‏وبما الواقع يقول ان إعادة انتاج المحاصصة في تشكيل الحكومة ما هو الا للتغطية على عمليات النهب المنظم للمال العام وكذلك لمدخرات الآف العائلات اللبنانية التي دفعت عمرها في الغربة او الوطن لتحصيل ما يمكّنها من مواجهة العوز في ظل منظومة نأت بنفسها عن ضمان صحة اللبنانيين وشيخوختهم، بل تريد تلك المنظومة إعدام اللبنانيين بشكل بطيء .