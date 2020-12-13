التسوية الكارثية والرئيس الكارثي وكوارث العهد في لبنان

‏بعد مرور قرابة الـ ٤ سنوات على تخوين جميل رافضي التسوية العونية في لبنان ، إزدراء آراء الرافضين والاستهتار بتحذيراتهم التي أطلقتها والاستخفاف بتوجهاتهم التي أعلنوها ، جاء الاعتراف علناً بفشل ذلك الخيار من قبل أصحابه أنفسهم

فلا الحقوق المسيحية السياسية أستعيدت ، و لا التسوية نفسها صنعت في لبنان ، ولا مانتج عنها أعاد الاعتبار للدستور والمؤسسات الشرعية والسيادة ، والكذبة الكبرى التي هي تقع المسؤولية فيها على عاتق من سوّق لها كانت تقول : جاء القوي والأقوى في طائفته

والأسوء من ذلك أن التسوية بكل جوانبها سلمت مفاتيح ابواب قصر بعبدا الرئاسي لميليشيا حزب الله ، وجعلت ميشال عون باش كاتب عند حسن نصر الله ، يأخذ التعليمات وينفذها ، ويتلقى الآوامر و يصدرها بإسمه من باب التمويه على الناس والدول

ولايمكن قبول رأي من يتصور امكانية الجمع بين لبنان بوجوده وببقائه واستمراره وسلاح حزب الله الإيراني ، إنه كمن يناطح طواحين الهواء ، ومن اعتبر بالسابق ان معالجة موضوع هذا السلاح غير الشرعي شأن لبناني فقد فتح الباب بإعتباره ذلك على مصراعيه لسيطرة هذا الحزب على البلد والنتيجة يراها الجميع اليوم

‏ومع أن لبنان له ضروراته مثل بقية الدول العربية ، إلا أنه وطن اسير بكل ما لهذه الكلمة من معنى ، فايران تقررّ عن لبنان الحرب او السلام مع اسرائيل ومع غيرها وفقاً لضرورات طهران الصافية ، وتقود إيران عبر ميلشيا حزب الله حرب ٢٠٠٦ و ترسّم حدود لبنان في الـ ٢٠٢٠ ، واللبنانيون يتلقّون النتائج فقط

‏وكما أكّدت الأحداث الأخيرة في لبنان ان القضايا الوطنية الكبرى مثل اغتيال الحريري ورفاقه قضايا لا يتحمّلها القضاء اللبناني ، فإنه ولذلك السبب نفسه أكدت المرحلة العونية في الحكم أن احالة قضيّة جريمة المرفأ الى المحكمة الدولية ضرورة أخلاقيّة و لو أخذت سنوات ، كون العهد العوني نفسه يعطل التحقيق ويمنع كشف الجاني الفعلي إن لم يكن العهد نفسه طبعاً الجاني والمتورط والمسؤول

ومع أن بيان مجلس القضاء الاعلى في لبنان يبين أنّ شبهات التورط بانفجار المرفأ تطال رؤوس السلطة وأن النص الدستوري لا يمنع الادعاء على رئيس الحكومة ، إلا أنه لا يتيح الادعاء على رئيس الجمهورية ولو تساوى مع رئيس حكومته في الوقائع المثبتة

ومن البديهي في بلاد تحترم نفسها وناسها أن يستقيل رئيس الجمهورية وينشط مجلس النواب إبان كارثة تعتبر في دمارها أقل بكثير من كارثة مرفأ بيروت ، إلا أن الرئيس الكارثي الذي جاء بتسوية كارثية حافلٌ عهده بالكوارث

و الإشكالية ليست أنّ الادعاء القضائي سببه تلكؤ المجلس النيابي فقط بل المشكلة الطائفية المستقرة في عقلية رئيس الجمهورية نفسه ، ومن دون أن يؤدي التحقيق الى نتائج قضائية ينظر الرئيس الى مآل الأمور تحت عنوانه العريض رايحين على جنهم .