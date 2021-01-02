التناقض السياسي والمجتمعي في لبنان

يكتب سياسي لبناني معروف كلمات قصيرة ، يعبر فيها عن حجم التناقض الحاصل في لبنان ، والشرخ الذي أحدثته السلطة الفاسدة داخل مجتمع بات منفصماً عن الواقع إلا ما رحم ربك ، فالذين أحرقوا بيروت وطرابلس والبقاع والجنوب وجبل لبنان وكل المناطق بالرصاص ليلة رأس السنة ٢٠٢٠ ، من المؤكد أنهم ليسوا من اصحاب المصارف ولا يمتلكون ثروات ضخمة وليسوا تجاراً كباراً من المحتكرين المعروفين ولاصناعيين رأسماليين يعيشون حياة باذخة

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إنهم أناس يفترض بهم أن يكونوا من الذين يعانون من تبعات الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية الخانقة ، والسؤال هنا : من أين أتوا بثمن كل هذا الرصاص والقذائف التي لم يتوقفوا عن إطلاقها حتى ساعات الصباح الأولى في عموم مناطق لبنان ؟

ولعل صور إطلاق النار الكثيف احتفالاً بنهاية عام 2020 في لبنان ، تُظهر حجم انتشار السلاح الفردي والمتفلت دون أي ضوابط ، ففي ظل بطالة مُستفحلة وأزمة اقتصادية مميتة ، يُطلقون الرصاص بكلفة دولارين للرصاصة الواحدة ويجرؤن على القول ما معنا ناكل خبز وعلى شحادة من المساعدات المالية الخارجية

ولعل الحال كما يذكر شاهد عيان في بيروت الكبرى يشرح نفسه بنفسه ، حيث أنّ الرصاص كان خجولًا هذا العام ، أما المناطق الأخرى فحدث ولا حرج ، فالطائف لم يطبّق في البلد ، ومنطق الدويلات والسلاح على غاربه وهو هو السائد ، وكثافة الرشق كادت تسمع في قبرص المجاورة

‏وإذا كان تحذير البطريرك الماروني في لبنان بشارة الراعي في بداية العام مرتبط بما وصفه الرجل بانهيار كامل في البلاد جراء عرقلة تشكيل الحكومة لأجل حسابات آنية ومستقبلية ، فإن الحسابات الآنية والمستقبلية لدى السياسين الفاسدين في لبنان

وحين تسمع بأن نازحة سورية في بلدة الطيبة اللبنانية قتلت وجرح 3 مواطنين بسبب الرصاص العشوائي الذي أطلق عند منتصف الليل احتفالا برأس السنة الجديدة ، فإنك تدرك حجم انعدام الامن في لبنان نتيجة وجود حزب الله في الحكم الإنقلابي على الدولة

وحين تقرأ عن إصابة طفل في الشويفات وشخص آخر في طرابلس نتيجة الإطلاق العشوائي للرصاص تعلم بأن الجيش اللبناني وإن كان أوقف بعض المعتدين ، لكن من المفترض ان يكون هناك حضور للشرطة ولقوى الامن المدنية ، لكن لبنان دولة ضائعة ، والتابعون فيها للساسة يملكون مختلف انواع الاسلحة

ولعل الرصاص الابتهاجي الطائش الذي أطلق ليلا احتفالا بالعام الجديد والذي أدى إلى إصابة طائرة حديثة تعود لشركة طيران الشرق الأوسط كانت متوقفة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ، يعكس حجم الكارثة في نفوس بعض المواطنين فضلاً عن الحكام غير المهتمين بمصير وطن محترم مثل لبنان

وكون لبنان يضيع شيئاً فشيئاً من يد أبنائه فإن الاحتلال يحكم قبضته على الوطن بغية تدمير مزيد من البنى التحتية والحياة المعيشية للسكان والمقيمين ، ومن المفترض أن يفكر البعض بحال كثير من اللبنانيين لا مأوى لهم نتيجة الانفجار الكبير في مرفأ بيروت ، و التساهل الكامل في نتائج التحقيق الذي لم ينته ولن ينتهي كون السلطة العونية متواطئة مع حزب الله المفجر الرئيسي .