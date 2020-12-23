الثلاثية الأصح في لبنان

‏الخيارات الوطنية في لبنان غائبة تماماً عن المشهد السياسي ، و الذي حل محله منذ سنوات ، هو مبدأ المصالح الشخصية والحزبية والفئوية التي لا تتعارض مع منعطفات طرق أجندة حزب الله الإيرانية في لبنان بصفته كما يزعم الحزب ضمن محور المقاومة

والخيارات الواضحة على المستوى الوطني في لبنان ، يجب أن تكون مرتكزة على العيش المشترك و نزع السلام غير الشرعي و عروبة لبنان ، وكل خيار وطني عربي في وجه تحالف الاقليات او النفوذ غير العربي ، يضعف مشروع طهران في بيروت ، ويجعل حزب الله محاصراً على المستوى الداخلي

فالميليشيات التي تعلن التبعية لولاية الفقيه حيناً او للنظام الأسدي في سوريا حيناً آخر ، هدفها أن يضيع لبنان كرمى الحصول على غاياتها الطائفية التي لا تعلم بأنها هراء ، وأن إيران من خلف ذلك تريد أحلاماً توسعية وقومية على حساب الشيعة العرب ، ومنهم شيعة العراق الذين فهموا الدرس وهاهم يدوسون على صور خامنئي في الشوارع ، فمتى ينتفض شيعة لبنان يا ترى ؟

وليس أي خيار من تلك الخيارات سالفة الذكر حكراً على مكون دون آخر في لبنان ، بالعكس إنها لكل اللبنانيين الوطنيين ، وليست فقط لـ المسحيين أو المسلمين ، ولكن للأسف هناك أطراف خيارهم في لبنان هو الولاية والدويلة والسلطة والمحاصصة والإنتقام من الشعب كما يفعل عون وصهره

والصحيح في هذه الخيارات هو أن من لايعمل على تطبيقها سيدرك أنهم يقتلون اللبنانيين واحداً تل الآخر ، من أجل حماية نفوذهم ومصالحهم ، ومن يقول بدنا نحمي ولادنا وما بدنا شي ، عليه أن يعلم أن الدخول في مواجهة فعلية مع أدوات المحتل الإيراني في لبنان أمر لا مفر منه فالمطلوب إيرانياً التقسيم للبنان ليس جغرافيا إنما طائفيا وبشكل مقيت

‏ولبنان بحاجة الى حوار سياسي مسيحي مسيحي وحوار سياسي إسلامي إسلامي ، لمراجعة السياسات المتبعة منذ مقتل الحريري ورفاقه ، و خاصة أن مرجعيات الحوار ‏يجب أن تركز على الدستور و الطائف و قرارات الشرعية الدولية وهدف الحوار يجب أن يكون في تحديد خيارات الموارنة و المسيحيين و الشيعة والسنة و الدروز و غيرهم بعيداً عن أجندات الاخرين ، وآليات الحوار يجب أن تكون واضحة

فمن يقتل في قرطبا أو الكحالة أو عرسال أو بيروت أو اي بقعة في لبنان ، يريد أن يقول لشعب لبنان انتم جبناء و لا احد يستطيع إلغاء سلاحي غير الشرعي ، ومعروف تمسك القاتل في لبنان بخيارات نصر الله وحمايته في الضاحية الجنوبية

فإذا كان الرئيس يقول للبنانيين: ستذهبون الى الجحيم ، ماذا تريدون من حسن نصر الله أن يقول غير إطلاق رصاص الموت من قرطبا الى الكحالة و من بيروت الى عرسال و من عيترون حتى وادي خالد ، ويظهر بعدها شامخ الرأس بجرائمه ، وحراً طليقاً دون محاكمة أو ملاحقة ، وسيّداً كما يقول عن نفسه ، ومستقلاً بدولته الخاصة داخل لبنان .