الثوار قرروا نزع سلاح حزب الله

ما دخلت الطائفية بلداً إلا أفسدته ، وتلك حقيقة ثابتة ، لكن أيضاً ما دخلت ولاية الفقيه بلداً إلا دمرته ، ولبنان كما العراق وسوريا واليمن شر نموذج على ما أقول ، ومحاولة حزب الله الأخيرة تدمير الحراك الشعبي السلمي لأنه يريد الدولة وإنهاء تخريب مؤسساتها وإقتصادها وحياة مواطنيها عبر سلاح غير شرعي ماهي إلا محاولة فاشلة إذا قرر الثوار المضي في ثورتهم دون خوف أو رجوع.

والمعروف أن الطائفية آفة تلغي إنسانية الإنسان ، وتجعل من الفرد عبداً لشهوات الساسة الطائفيين ، ويحسن حزب الله اللعب على هذا الوتر ، بحيث يصبح الطائفي بلا وطن ، وعندما تصبح الطائفة موطنه ومن أجلها يضحي ودونها يقاتل تجد مرتزقة نصر الله يعبرون الحدود لسوريا والعراق واليمن ، وفي النهاية النظام الطائفي يوفر الحماية للفاسدين كجبران باسيل وميشال عون ولا يقتص من المجرمين كجميل السيد وميشال سماحة وآخرين

ويحصل مثل هذا في لبنان اليوم ، لأن العهد العوني الفاشل قرر أن يكون نسخة طبق الأصل عن نظام الخميني وخامنئي ، فحتى ردي الفعل العونية على ليلة السبت المحتدمة كانت ردة فعل تتناسب كماً وكيفاً مع وجهة نظر حزب الله وحلفائه ، فقصر بعبدا يتلقى أوامره من جحر في حارة حريك ، والسراي الحكومي تحت تصر السفارة الإيرانية ببيروت

‏وفقط في ⁧لبنان‬⁩ المواطن يموت ليحيا الزعيم ، والزعيم مستعد أن يضحي بكامل مناصريه لكي لا يخسر لا منصبه أو كرسيه ، وبعض الجهلة الجائعين لايزالون يعتقدون أن نبيه بري سيدعمهم وحسن نصر الله سيطعمهم ، وميشال عون سيحميهم ، فيما تخبرنا مآلات الأحداث أن لبنان سقط قبل إقرار قانون قيصر وليرته تهاوت في مهب ريح الدولار قبل أن تنهار بشكل كامل الليرة السورية نفسها

‏والمطلوب في بلد مثل لبنان أن يضعَف الإنتماء للطوائف في إطار النهجين السياسي والشعبي ، وأن يتعزز الإنتماء الوطني ، وإلا لايبقى البعض مثل حيوانات طائفية في المزرعة التي يملكها قادة الأحزاب والميليشيات ، وبدلاً من التبعية العمياء لزعيم إرهابي ، يجب أن يعرف المواطن أنه إبن شعب عظيم في الجمهورية اللبنانية التي بناها رجال محترمون مثل فؤاد شهاب و رفيق الحريري وآخرون .