الحكومة الميتة سريرياً في لبنان

لا يُحسد ⁧‫أبداً نجيب ميقاتي‬⁩ على وضعيته، فالرجل بات كرئيس مكلف يبحث عن تشكيلته لكون الحكومة تعاني من موت سريري، فهي ولدت ميتة بعديدها وودائعها وكثرة الطلبات من مشكليها و مشغليها.

والنصائح لهذه الحكومة، بعدم الإستقالة – إن صحّت طبعاً تلك النصائح المزعومة – تتناقض كماً وكيفاً مع السلوك المتبع والتعاطي الدولي معها، فهي حكومة باتت مسجونة و سجانوها هم عناصر حزب الله.

وهي اي حكومة ميقاتي ، لن تتحرر قبل تحرير الجمهورية اللبنانية ، وخطوة ⁧‫دولة الكويت‬⁩ بداية الغيث وعلى كل متضرر من الإجراءات الخليجية إزاء التخريب الذي تمارسه جمهورية حزب الله عليه اللجوء الى القضاء للمداعاة دفاعا عن حقوقه

وأما للمتأفّفين من ذلك، فعليهم ألّا يكتفوا بالبكاء على الأطلال وليتيقّن الجميع أن جرّ ⁧‫لبنان‬⁩ نحو الخندق الإيراني تداعياته أصبحت واضحة للعيان، وخراب لبنان وشيك جداً نتيجة ذلك التراكم، وأخطأ موفد ⁧‫جامعة الدول العربية‬⁩ السفير حسام زكي بعدم لقائه حاكم جمهورية حزب الله لكون حسن نصرالله الآمر الناهي، بما في ذلك تحكّمه باستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي.

واذا لم يتيقّن المجتمع الدولي بأن ⁧‫لبنان‬⁩ دولة محتلة من الجيش الإيراني السادس فهذه مشكلة، واذا تيقّن وهو يسكت عن هذا الاحتلال فسيكون لبنان أمام مشكلة أكبر وأكثر خطراً، وبالأمس فقط، كشف زعيم إحدى الميليشيات الخمينية، عن قيام النظام الخميني بإطلاعه على محاضر المفاوضات الإيرانية – السعودية التي حصلت في بغداد ، هكذا وعند كلِّ مناسبة يُصرُّ النظام المذكور على ظهوره بصورته الحقيقية عن نفسه نظامُ ميليشيات، يتعذّرُ أن تكون لهُ شرعية الدولة

ووصف حسن نصرالله بالسخيف، ذلك الكلام عن الاحتلال الايراني للبنان هو وصف لما تراه العين في لبنان غير سخيف، فهو إحتلال يراه الناس واقعاً متسلطاً وظالماً لأنه لم يأت لهم بالماء والكهرباء والمستشفى والدولار.

‏هو احتلال سخيف ومدّعي ومجرم ودموي وهو إحتلال يحمل بيده فتنة ودمار ومشروع إلغاء لبنان، وهو إحتلال يرفضه ويرفض استعلاء ادواته كل لبناني يحترم نفسه وكل غيور على مصلحة لبنان.

ولبنان دولة مركزية، كان يفترض أن تكون احد مصادر صناعة القرار في المنطقة لكنها تحولت في عهد ميشال عون وحزب الله إلى ورقة لحسابات ايران، وهذا همش مركزيتها وحرمها ورقتها العربية.

فهل يمكن تصحيح ذلك ، فعون لديه ثقة ان ايران الوحيدة التي برهنت جاهزيتها لحماية النظام القائم في لبنان بهويته التحالفية بين حزب الله وتياره، ولم ينتبه كثيرون لدلالة أن هوية لبنان العربية أقوى بكثير، فزمن ميشال عون الأسود، وقف فيه مع إيران المذهبية والطائفية، ضد لبنان العربي، وفي الحرب الايرانية تجاه دولة لبنان هناك سابقة لم تحدث حتى في زمن الحروب الأهلية.

فحزب الله طلب من عون إيجاد الغطاء المسيحي لكل الجرائم التي يقوم بها داخل لبنان وخارجه، وعون وافق وجعل الرئاسة مجرد واجهة لكل ذلك، ولتزويد ايران بالذخائر والصواريخ في سوريا انفجر مرفأ بيروت .