الخبر الذي لايريد نصر الله سماعه

عبد الجليل السعيد

حسن نصر الله وميشال عون
حسن نصر الله وميشال عون

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

‏كلمة الوزير السابق والنائب الحالي جبران باسيل صهر الرئيس‬⁩ من المعيب المشاركة في تحليلها ، لكن التوقف عندها من زاوية تحضيره للقاء ⁧‫بعبدا‬⁩ المزمع عقده وفشله معاً ربما تجعله معد سيناريو الطلاق مع ميلشيا حزب الله ، واللقاء بينها وبين نبيه بري مستحيل في نقاط كثيرة ، ورسمت المرحلة توجهات كل منهما سلفاً ، وحددت أيضاً ظروف المواجهة بينهم جميعاً.

 

وللمشاركين تحت سقف عون وباسيل السياسي أقول : هل عرفتم بعد بأن وضع أيديكم بيد ميشال عون تعني تسجيل أسمائكم في سجل الذاهبين نحو المحكمة الجنائية الدولية ؟ فالجميع له ثوابته ، والثوابت الوحيدة لدى عون هي بيعة نصر الله ، وأما نصر الله فهو جندي متطرف الولاء للولي الفقيه.

وربما يرى البعض في الحوار أنه محاولة لتعويم العهد العوني المتهالك ، وتزكية لخليفة الرئيس ، وتسليم ما تبقى من بلد منكوب لقوة الأمر الواقع المتمثلة بسلاح حزب الله غير الشرعي ، لكن المفارقة الأبرز أن لبنان كله موضوع اليوم على طاولة البيت الأبيض والأيام حبلى بالمفاجآت ، والقنوات الأمريكية المفتوحة مع بعض المسؤليين اللبنانيين تنصب محتوياتها في جدول واحد ، نزع سلاح حزب الله.

وبالتالي فإن هذا الخبر الذي لايتمنى نصر الله سماعه سيكون عما قريب حقيقة وواقع ، وأكثر منه ، صبر المجتمع الدولي على ممارسات حزب الله في لبنان نفذ ، والقادم مرتبط بإجتثاث نصر الله وجماعته من الحياة السياسية في لبنان ، ومحاسبة الميلشيا المسلحة على كل جريمة إرتكبت بحق اللبنانيين والسوريين وغيرهم.

‏وإذا كانت المصلحة الوطنية تقتضي التفاهم والتضامن الوطني كما يقول البعض ، بغية تخطي هذه المرحلة الصعبة في تاريخ لبنان ، فإن القاسم المشترك الذي يجب أن يجمع الطبقة السياسية بالناس هو السعي نحو الخلاص من سلاح ميلشيات حزب الله الإيرانية ، والعودة للمحيط العربي ، وعدم الإنجرار وراء المشروع الفارسي على حساب السيادة اللبنانية.

‏والمختصر المفيد هنا ، هل تستطيع أي حكومة في لبنان أن تعمل مع وجود سلاح حزب الله ؟ وأن تقول كلبناني رأيك في ظل وجود مخابرات حزب الله هل تأمن على نفسك ؟ لماذا تعطى التعليمات اللازمة في كل ساعة ووقت من قصر الرئاسة في بعبدا لتسهيل عمليات تهريب حزب الله ؟ لماذا للجيش وقوى الأمن الداخلي قدرة محدودة إذا تعلق الأمر بحزب الله ؟ كل تلك الأسئلة جوابه معروف لدى أي لبناني.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

المصدر راديو صوت بيروت إنترناشونال
الكاتب عبد الجليل السعيد
شاهد أيضاً

السلاح غير الشرعي يجب أن ينزع

هل يُعطّل قانون “قيصر” مفاعيل “معاهدة الأخوة” مع سوريا؟

نصر الله الغاطس في مستنقع الخرافة الإيرانية

حراك “مكوكي”… بين حوار بعبدا وأزمة الدولار