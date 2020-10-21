الدعم السعودي الإماراتي لن يكون موجوداً لأي حكومة يشكلها حزب الله

يتسابق أركان السلطة الفاسدة في لبنان على بث الإشاعات هنا وهناك ، وإغراق الناس بأخبار كاذبة عن الدعم الذي سيأتي بعد تشكيل أي حكومة مقبلة ، لكن الواقع والوقائع يكذبان كل تلك التكهنات لأن لبنان في عين العاصفة عربياً و دولياً ، والذي كان يصح قديماً لا تتوفر شروطه ومعطياته

والحديث المعسول عن دعم سعودي قادم إذا تم تأليف حكومة يترأسها من يزعم قربه من الرياض أو تقربه منها مجرد أضغاث أحلام ، والمملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تتابع المشهد السياسي اللبناني من زاويتين واضحتين

الزاوية الأولى تظهرها عملية التباعد السياسي السعودي عن حكومة حسان دياب السابقة وسيئة السمعة التي شكلها الثلاثي الحاكم حزب الله وحركة أمل وتيار رئيس الجمهورية ميشال عون ، وإحجام القيادة السعودية حتى وقتها عن تهنئة دياب أو حتى الإعتراف به ، وعزوف السفير السعودي في بيروت عن التعاطي مع تلك الحكومة على مدى شهور حكمها القصيرة إلا في إطار البروتوكول الدبلوماسي المعهود

الزاوية الثانية ترتكز إلى إنعدام زيارات السيد نزار العلولا إلى بيروت، والعلولا لمن لا يعلم هو المستشار في الديوان الملكي السعودي لشؤون لبنان ، وكانت زياراته القليلة تمثل بالمباشر موقفاً سعودياً سياسياً حيال لبنان ، لكن كل ذلك توقف لأن السلطة العونية في لبنان أخذت منذ زمن خيار التغريد خارج السرب العربي وإلحاق لبنان بمشروع حزب الله وإيران

وأما الإمارات فإنه تتماهى مع الموقف السعودي والعربي بشكل كامل ، وتتمنى كذلك الإستقرار للبنان ، وسلامة شعبه لكن مقاربتها الخاصة تقوم على عدم جعل لبنان منطلقاً لمشاريع تخريب للمنطقة ، وعدم إنتشار السلاح غير الشرعي الذي يمتلكه حزب الله ، وضرورة عودة مؤسسات الدولة للدولة و الخلاص من هيمنة المسلحين التابعين لدولة أجنبية تريد للبنان الضياع في مستنقع الأزمات

وليس الأمر بالغريب أن يكون السعوديون والإماراتيون بهذا الوضوح حيال لبنان ، فقد نالهم ما نالهم من أذى حزب الله الذي يتدخل في الصراع السوري ، و يتحالف مع الميلشيات الحوثية الإرهابية في اليمن ، ويرسل مقاتليه إلى العراق ، و يعمل على تأسيس الخلايا الإرهابية في الكويت و البحرين

ويخطؤون في لبنان حين يعتقدون أن رسوخ الموقف السعودي والإماراتي مؤقت ، فسياسة هذين البلدين يقتدى بها عربياً ، و تنظر الكثير من دول العالم إلى الرياض تحديداً على أنها الدولة التي دعمت إنهاء الحرب الأهلية في لبنان ، وأسست لإتفاق الطائف ودستوره فيما بعد بتوافق اللبنانين جميعاً

ويستشف العاقل من الرسائل الإغاثية السعودية والإماراتية التي وصلت لبنان أن الرياض وأبوظبي تساعدان الشعب لا السلطة ، لاسيما بعد كارثة المرفأ التي لم تكشف السلطة العونية عن النتائج الخاصة بالتحقيقات الداخلية حولها ، ويريد المعنيون في لبنان أن تبقى الحقائق طي الكتمان وحبيسة المجهول

وإن كان من كلمة تقال في هذا الإطار ، فيجب على اللبناني أن يعلم بأن محور الإعتدال العربي المتمثل بالسعودية والإمارات عازم على إتباع نفس السياسات في مقبل الأيام مالم يحصل تغيير جذري في عدم إشراك الإرهابيين بحكم البلد ، والمقصود حزب الله الإيراني ومن يتحلقون حوله .