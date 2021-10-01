الديمقراطية في ظل السلاح

‏في بلادنا المحتلة، إن الانتخابات في ظلِّ السلاح ليست حلَّاً ولا وجاهة لأي نقاش يتجاهلُ الدعوة لمعاقبة وتفكيك ميليشيات الحرس الثوري كلها مثل حزب الله والحشد والحوثي وغيرهم المدخل الوحيد لإعادة تشكيل بلادنا بشروط القانون.

وعلى أهميتها إلا أن الانتخابات النيابية القادمة يجب أن تحمل معها بروز كتل نيابية تمتهن بجرأة مواجهة ميليشيا الامر الواقع ولكون التجارب الديمقراطية بمواجهة السلاح لم تنجح المطلوب نواب حراس للجمهورية لا نواب صالونات.

فتحرير الدولة من هيمنة الميليشيا مهمة كيانية وسيادية قبل أي عمل آخر، و بعض الساسة في لبنان من زعماء الطوائف المفترضين، يتحضرون لتحالفات معلنة مع حزب الله، ولبنان ليس بعيداً ابدا عن هذه المعادلة، لأن الانتخابات المزمع اجرائها، جزء من إعادة تأهيل ميليشيا حزب الله و كوادرها السياسية، كي يصبح لبنان مجدداً ساحة لصراع إيران مع دول المنطقة.

وبرسم الذين يتشدقون في الداخل والخارج بنظرية ان حزب الله هو “مكوّن لبناني” للهروب من مقاومته وتبرير التسويات والشراكات معه بدل الاعتراف بأنه جيش احتلال وبأن لبنان واقع تحت الاحتلال الايراني.

يقول قائد في الحرس الثوري الإيراني إن حزب الله جزء من ميليشيات إيرانية خارج الحدود، و هذا اعتراف يشكل وصمة عار جديدة في تاريخ كل من يدافع عن حزب الله ويعتبره حزباً سياسياً، ومواجهة المشروع الايراني في ⁧‫لبنان‬⁩ تتطلب مقومات أبرزها لملمة التشرذم حينها تنجح الجهود، أما وقد إنتقل ⁧‫حزب الله‬⁩ الى المواجهة العلنية والمباشرة وآخرها مشهدية العدلية، فإن النصح لكل واحد يغطي هذا الإرهاب بالتفكير مليًا بأن الخطر سيطال الجميع وليتذكر أن البيت الذي ينقسم على نفسه يخرب، وأن حزب الله قرر بأمر إيران عدم الصبر على التحقيق والمحقق.

وبكفّ يد القاضي ⁧‫طارق البيطار‬⁩ عن ملف انفجار ⁧‫ مرفأ بيروت‬⁩، نكون كعرب و كأبناء لبنان قد انتهينا من التحقيق وتأكد المؤكد ووصلنا إلى النتيجة في كشف الفاعلين بانتظار تحقيق العدالة ومحاسبة المرتكبين، فالمجرم يخاف كشف جريمته، و هذا ما سعى له كل من عطل التحقيق، وتغطى بتهديد حزب الله، فأدوات هذا الحزب ليست بالضرورة عناصره المعروفين، بل حتى الساسة هم أدوات منفذة.

وعليه فإن العهد العوني مستمر في تغذية كل المستويات غير القانونية، ومستمر هذا العهد في إسقاط احقاده على كافة المطالبين بالعدالة، و الغدر بالناس المنكوبين معروف لدى هذا العهد الغبي.