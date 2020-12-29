الذين يتجنبون الإصطدام مع حزب الله في لبنان

يطالب البعض في لبنان أحياناً بما يسميه التهدئة بإلاعتراض على مواقف و أنشطة ميلشيا حزب الله الإرهابية ، ‏من هؤلاء من يخاف على أمنه الشخصي وبطش الحزب ، و منهم من يحاول ايصال رسائل تهديد ‏لمن يعترضون ، وفي كلا الحالتين وللذين يتجنبون الاصطدام مع حزب الله ، الفرق كبير بين الحكمة و الخواء ، وطالما أن حزب الله لا يحترم معنى لبنان و ينسف العيش المشترك و استقلال الدولة ، فالمواجهة معه يجب أن لا تتوقف و لو بالكلمة.

ولم يعد الشعب اللبناني قادراً على احتمال حسن نصر الله وحزبه الإرهابي ، فقد أضحى لبنان في أسوء أحواله ، ونصر الله وبدل أن يفجر الأمونيوم في مرفأ حيفا كما صرح علناً من قبل ، سحقت الأمونيوم التي يستوردها مرفأ بيروت ونصف المدينة وشردت أهلها ، وبدل أن يصلي في القدس كما يقول ، وصل مرتزقته إلى حلب و حمص وغيرها بغية الإتجار بالمخدر و تصنيعه

‏وهدف حسن نصرالله من خلال ظهوره الإعلامي الأخير عبر شاشة محطة إيرانية ناطقة بالعربية الى تطمين جمهوره الذي يخشى اغتياله بعد سلسلة اغتيالات طالت قيادات في الحرس الثوري في المنطقة ويريد القول أنه بخير ، لكن ماذا عن لبنان؟ ومن يطمئن اللبنانيين ؟ واين الجمهورية اللبنانية؟ وهل من رئيس و سلطة في لبنان؟

‏ومن قتل في قرطبا و الكحالة؟ كلها أسئلة أهم من لقاء نصر الله

ومجدداً أرعد حسن نصرالله وأزبد و هو يحرض على المملكة العربية السعودية ، ومجدداً لا دعم سعودي أو خليجي للبنان يلوح في الأفق طالما الحزب المسلح يسيطر بسلاحه الإيراني غير الشرعي وسياساته الفارسية على لبنان رئاسة و حكومة وبرلماناً ومؤسسات ، فالحزب الذي يتبع لإيران شكلاً و مضموناً لديه أي إنتماء للبنان أو دولته

ونتيجة السكوت عن أمثال هذا الارهابي نصر الله لأكثر من ربع قرن يجني لبنان والمنطقة نتائج وخيمة وكارثية الآن ، ولبنان اليوم لديه خياران لاثالث لهما ، إما أن يتخلص شعبه من هذا الحزب الإرهابي ، أو أن هذا الحزب سيتخلص منهم و يزهق أرواحهم

ولبنان في طريقه لجهنم بقيادة الكابتن ميشال عون ومساعدة صهره جبران باسيل ، ولا تدعم الدول سيما السعودية أي حاكم في لبنان اليوم ، طالما أن هؤلاء المجرمون في السلطة و يتبعون لحزب الله ، والمضحك أنهم يزعمون مكافحة الإرهاب والإرهاب حليفهم ، ويقولون سوف نكافح الفساد وهم أركان الفساد الحقيقي في لبنان

والبعض في لبنان يقول على المجتمع الدولي إيقاف وإنهاء ظاهرة حسن نصرالله وحزبه المسلح ، لكن الواقع يقول على المواطنين اللبنانيين أن يتدخلوا لنزع سلاح هذه الميليشيا التي تتحكم بمصيرهم ، وعلى الشعب اللبناني أن يقف سداً منيعا بوجه هذا السلاح غير الشرعي ، وكفى ذلا وارهابا وقتلا وتجويعا للشعب في لبنان

‏وبعد ساعات على إعلان حسن نصرالله هذا السيل من المواقف العدائية للعرب والغرب ، لم يحظى كلامه بأي إهتمام ، لأنه عبارة عن ميلشياوي فرضته إيران ، و يحرك عن بعد من طهران ، و قدرته على التدخل بأي أمر مرتبطة بالهامش الذي يمنحه له قادة ميلشيات الحرس الثوري الإرهابي .