الذين يكذبون على الشعب اللبناني

إن الذين تسول لهم أنفسهم الكذب على شعب لبنان، لا يتوقعون أبداً حجم الإستهزاء بهم نتيجة إهتراء مواقفهم، و عدم تصديق الناس لهم، وعدم قدرتهم على نسج روايات خيالية تقنع المجنون فضلا عن العقلاء.

‏وقد كذبوا على الشعب اللبناني وأخبروه أن الليرة لن تنهار وكذبوا أيضاً عندما قالوا بأن الكهرباء ستكون ٢٤/٢٤ وكذبوا أكثر عندما قالوا أنهم سيصلّون في القدس، وبالمحصلة لا تصدقوا يا شعب لبنان من سرق أموالكم وتاجر بمقاومتكم>

‏فقط في لبنان بعهد حزب الله والمنظومة السياسية الفاسدة يُجَوَّع الشعب و يفقد الدواء والغذاء والكهرباء والماء ويُفجر المرفأ و يُقتل اللبناني من دون حسيب أو رقيب ويأتي حزب إيران ليروج لمشروعه على أنه إنقاذي ليزيد من الأزمة والمعاناة ومازال البعض يهلل له ولشركائه في السلطة.

‏وقد قالوا بأنهم حزب الله ولكن ممارساتهم تؤكد أنهم حزب الشيطان فهم من تسبب بكل الأزمات التي يعيشها الشعب اللبناني اليوم ، ويصدق عليهم قول الله : اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ

‏فكل الأحزاب التي شاركت في السلطة منذ العام ٢٠٠٥ مسؤولة عن الإنهيار الحاصل اليوم في لبنان بعد تحالفها الرباعي والخماسي مع حزب إرهابي قتل اللبنانيين والسوريين وحتى الفلسطينيين في مخيمات سوريا والعراق.

‏ولأن التسويات والمحاصصات سبب الإنهيار الذي يعيشه لبنان اليوم، لن يقبل أحد بهذه الأحزاب، و لن يرضى عاقل أن يبيع عقله لمن همهم مصالحهم و مصالح الدولة التي تشغلهم.

‏غبي وجاهل كلّ من يسوّق بأن ميشال عون وفريقه السياسي يملكون الإمكانية أو القدرة على التفلّت من عقال عباءة حسن نصرالله وكل ما يقوم به التيار هو يخدم حزب الله الذي يحرص ومعه النظام السوري والايرانيين على عدم تفشيل التيار في الوسط المسيحي

‏والإنفجار الإجتماعي حاصل ويبقى توقيته رهن بلحظة غضب ستدفع الناس نحو التعبير عن سخطها ووجعها، فلتبقى عيون الناس شاخصة نحو طرابلس المدينة الأكثر وجعًا.

لذا يُخشى عليها من سيناريو قد يستثمر الجوع والوجع لإطلاق شرارة ما وقد اعتاد الناس على مخططات تهدف لإلهاء الناس وإبعادهم عن لغة التعبير السلمي، وحرف البوصلة من أجل تدمير القضية.

فأزمة لبنان ليست صراعًا سياسيًا ولا تنافسا سلطويا فحسب بل تحوّلت لإبادة شعب بكامله من قبل حفنة من أسوأ أصناف أكَلَة لحوم البشر فعندما يرخص الموت لدرجة اللامبالاة.

لتصبح قضية لبنان قضية وجود وما لم تتحرك الأمم لإنقاذ شعب تحت رق في وطن يحترق عندئذتصبح المسؤولية أممية ، ويصيح الناس من القهر دون أن يسمعهم أحد .