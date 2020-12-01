الرهان الإيراني على لبنان ضمن هذه المعايير

لا يخفى على أحد إحتلال إيران للبنان منذ سنوات على يد ميلشيا حزب الله ، وتسخير هذه الميلشيات كل مقدرات البلد كي يتم تنفيذ المشروع الصفوي الخامنئي الخميني بكل فصوله القومية الفارسية والمتطرفة

‏والمعادلة الإيرانية تقول : إذا قتل الخبير النووي الايراني في ايران فعلينا التصعيد في لبنان ، وحين يخسر الرئيس ترامب الانتخابات الأمريكية نؤخر تشكيل الحكومة اللبنانية حتى نتفاوض مع الرئيس الجديد بايدن

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لكن هل ياترى .. مهمة تشكيل الحكومة في لبنان تقع على عاتق مفردات الصراع الاقليمي الدولي ؟ ، كي يصبح الرئيس المكلف أو العتيد الحريري ساعي بريد لتبادل الرسائل داخل لبنان بين اميركا وايران

ولأن الأمر المعروف للجميع في لبنان هو أن الطبقة السياسية التي تحكم لبنان في الغالي تنتمي الى مرجعيتين : الأولى والاكبر كانت ولاتزال من انتاج النظام السوري المحتل للبلد فيما سبق ، والثانية من انتاج الايراني عبر وكيلها على الأرض حسن نصر الله زعيم ميلشيا حزب الله

‏والتاريخ في لبنان يشير إلى زمن انهارت فيه ضمانة الدولة في العام ١٩٧٥ ، وقتها سعت أغلب الطوائف لإيجاد ضمانات رديفة ، تمثلت في الغالب باقتطاع رقع جغرافيّة لها بحثاً عما أسموه الأمان ، ولكن فشلت فيما تلك التجربة ، عند المسيحيين و المسلمين معاً

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وأما اليوم فإن الدولة في لبنان تنهار ، دون وجود أي ضمانة رديفة ، حتى لوكانت حزبيُة في اي مكان بالبلد ، وحتى لدى ميلشيا حزب الله ، وجمهوره ومن يدورون في فلكه ، والسبيل الأوحد هو أن يتوحد الجميع في لبنان لرفع وصاية ايران عن هذا الوطن

‏⁧فلبنان‬⁩ في قبضة حزب الله ونظام الفساد القائم والمسمى بالعهد بحماية سلاح هذا الحزب المسلح ، والطبقة الحاكمة بمختلف وجوهها تتنعم بما افسدت ، و ⁧‫جبران باسيل‬⁩ المعاقب أمريكيا هو من ابرز رموزها سواء عاقبته واشنطن او وافقته ، لأنه مع المشروع الإيراني في لبنان كما عمه

‏فوزارة الخارجية اللبنانية في عهد عون وعهدته التي نَسِيَتْ استنكار القصف الحوثي على السعودية ، استنكرت مقتل محسن فخري زاده ، تلك الوزارة نفسها لم ترَ حاجة لاستنكار تصريح مسؤول إيراني ، يهدد باستعمال لبنان مسرحاً للردِّ على مقتل فخري زاده

إنهم يريدون لبنان بلداً منقوص السيادة على الدوام ، ويريدون المؤسسات فيه أن تكون متواصلة التعثّر عند كلّ مناسبة ، كما يتكلمون باسمه ويقررون عن شعبه ، ويمسكون بزمام الأمور فيه وهم غرباء عنه ولا ولاء في نفوسهم وأفعالهم له

وبالمختصر المفيد ، إن كل ما يريده الثلاثي الإيراني الحاكم في لبنان اليوم ، هو أن يغطي الشعب اللبناني المغلوب على أمره فضائع قامعيه ومحتلي ارضه وناهبي ثروته والمتاجرين باستقلاله وسيادته الوطنية ، ويعتبرهم سلطة شرعية بحكم عجزه عن إسقاطهم .