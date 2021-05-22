السعودية لا تؤيد ولا تعارض أشخاصاً في لبنان

إن الذي يهم السعودية في لبنان هو مصلحة الشعب اللبناني ككل، ‏والقول بأن السعودية تعارض رئاسة الحريري للحكومة غير صحيح، فالسعودية لا تؤيد ولا تعارض أشخاصاً بل تترك الخيار للسياسيين اللبنانيين.

وتتعاطى السعودية مع خيارات هؤلاء الساسة وفقاً لمصالحها كدولة فاعلة إقليمياً ودولياً، وأما المشكلة فهي ان سياسيي المنظومة الفاسدة في لبنان يريدون دعماً وتمويلاً سعودياً لصفقاتهم مع أذرع ايران.

والأسوأ من هذا وذاك أن الذين يلعبون لعبة السياسة في لبنان يلعبونها بغباء كبير، لذلك فإنهم يحاولون التعامل مع المستجدات بحسب مصالحهم الشخصية الضيقة و لا ينظرون أبداً لمصلحة لبنان.

في الوقت نفسه السعودية واضحة في تعاطيها مع لبنان، سيما وأن التصريحات المتعاقبة من المسؤولين السعوديين حول سياسة المملكة الخارجية تؤكد أن لبنان بحاجة للخلاص من ميليشيات حزب الله وسيطرتها على الدولة.

حين نتحدث عن السعودية ومكانتها و علاقتها في لبنان نجد بأن قدرتها على إحداث الفارق في هذا البلد إرتبط كماً وكيفاً بحجم المشاريع وليس الأشخاص، وحتى الراحل الكبير رفيق الحريري حظي بدعم السعودية وكل العالم لأنه كان صاحب مشروع طموح في بناء لبنان، و مشروعه هذا تم القضاء عليه حين تم إغتياله رحمه الله.

بقيت السلطة في لبنان تكرر نفسها من خلال أجندات مشغليها، فالمرتبطون بمحور إيران داخل لبنان، لا يخالفون أبداً أمر حزب الله، وهم في الوقت نفسه يتطلعون لتحقيق مصالحهم عبر تبنيهم لسلاحه غير الشرعي.

‏وقد تجاوزت الوقاحة كل الحدود، فإيران ترسل السلاح الى اذرعها في لبنان وسوريا والعراق واليمن وفلسطين لخوض الحروب، وهناك من الساسة المحليين في لبنان وغيره من الدول المذكورة من يغطي ايران ومشروعها خلافا للأمن القومي العربي.

ويتشارك مع اذرع إيران في السلطة داخل تلك البلدان، كل ذلك الرهط الفاسد و المحنط في متاحف الزيف والعمالة ، ويريدون أي هؤلاء الفاسدون مال العرب لإعادة اعمار ما خربوه هم بسلاح ايران وحروبها.

‏وهل لجوء رئيس الجمهورية للبرلمان محاولة لسحب التكليف من ⁧‫الرئيس المكلف حالياً بهدف إستشارات جديدة؟ وإذا كانت كذلك فما الذي سيمنع هؤلاء النواب من طرح سحب وكالتهم لرئيس إنتخبوه؟

وحين يقال في لبنان تنبهّوا من المغامرات الدستورية فاللعب على وترها دونه عواقب وخيمة فمن يحفر حفرة يسقط فيها ومن يدحرج حجرا يرجع عليه، وليس المقصود هنا دفاع عن شخص تم تكليفه إنما فضح لكل الذين أوصلوا عون للرئاسة فإنقلب عليهم إلا حزب الله .