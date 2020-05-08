الشيخ بهاء الحريري قال ما عنده .. أما أنتم فما لديكم عرفناه

مليشيات حزب الله الخارجة عن القانون تريد ربط إيران عن طريق العراق ثم سوريا ثم لبنان لبناء مستعمرة ولاية الفقيه في هذه البلدان وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط ،

وهذا الربط الخبيث بات في مهب الريح بعد ضربات إسرائيل المتكررة والمنسقة مع الجانب الروسي بغية طرد إيران من المنطقة

ولكن في لبنان من يصغي لنداء المال السياسي الفاسد بغية قلب الحقائق وتزييف الحجج على الناس ، والردود السريعة على بيان الشيخ بهاء الحريري النجل الأكبر للراحل الشهيد رفيق الحريري تعبر عن إفلاس أصحابها وإنتمائهم لمشاريع الدويلات داخل الدولة وعدم القدرة على مواجهة العهد الفاسد وداعميه

فبيان الحريري ركز على التكيُّف الإجتماعي والإقتصادي بدأت تظهر ملامحه من خلال برامج وحوافز تخدُم كردات فعل إيجابية لإعادة النشاط للقطاعات كافة كما لفُرص العمل لمن فقدها في مختلف بلدان العالم ، وتلك أمور خبرها الرجل بحكم صمته البناء وعمله الدؤوب لخدمة كل لبناني بالأفعال لا بالأقوال

والوطن الحبيب لبنان في ذهنية الشيخ بهاء ، هو وطن يتسع للجميع بالمشاركة لا الشراكة من أجل توزير هذا و ترشيح ذاك من قبل أحزاب السلطة الفاسدة ، والعودة التي ستكون مرتبطة واقع الإنهيار الذي خلّفته جائحة كورونا أشار لها البيان من زاوية من صُنع منظومة الفساد والجشع والطمع الذي يريد أصحابه البقاء في كراسيهم على حساب وجع الناس

وتلك المنظومة الطائفية الجوفاء التي حرص البيان على تعريتها للرأي العام سلب الوطن والمواطن قدراتهم علو تحسين ظروف العيش وخدمة يوميات الحياة المثقلة لكاهل كل أسرة في لبنان نتيجة العبث الحكومي المستتر بتبرير إحتلال إيران للبلد وتسليم حزب الله مفاتيح الأمر والنهي في قصر بعبدا والسراي الحكومي

من هنا رأى الحريري بهاء في بيانه المهم أن مطالب الثورة المحقة في تغييرٍ جذريّ في بنية النظام اللبناني والمجتمع هي الحل الوحيد لمشكلات لبنان في الوقت الراهن ، و إدارة الشأن العام والحفاظ على معيشة المواطن أولوية كبيرة لدى كل عاقل ينشد للبنان الخير ، لأن السيادة مفقودة ، والدولة مشلولة والخزينة فارغة ، بينما السياسيون يصولون ويجولون بأموال الناس لا بأحوالهم المزرية

وإنتقال البيان لجزئية إعادة كرامة اللبناني التي فُقِدت على يد المنظومة السياسية قضية تستحق التوقف عندها في ظل كيل الشتائم المقرف من قبل الوالغين في مستنقع السرقة والنهب ، فيكفي بهاء الحريري أنه لم يشارك يوماً في صفقات الظلام ، ومؤامرات الليل ، وتسويات الفشل ، ويده نظيفة من المال السياسي الذي دمر حياة الناس بلبنان

وتأسيس نظام إجتماعي جديد ينصف جميع المواطنين ويؤسس لدولة عادلة ولحكم القانون هو أمرٌ يضع نقاط فكر بهاء على حروف المستقبل المطلوب لكل لبنان ، لأن الرجل لم يعهد عنه ذكر أمور لايستطاع تحقيقها ، فهو يمتلك عقلية المواطن وليس أجندة الحزبيين المتخمة بالصراعات ، والفرحة بالإنقسامات لأجل حيازة متخف حمله وغلا ثمنًا من جيوب المنكوبين ، وفي النهاية قال بهاء الحريري ما عنده ، ولم يعهد اللبناني منه كذباً قط أما أنتم أيها الكاذبون فإنكم تصبحون على تأليف الخطابات وتنامون على ترديد الشعارات ، وبيوتكم وبطونكم تتكدس داخلها الثروات والمسروقات التي تعرفها الدول فضلاً عن الأفراد .