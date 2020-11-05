الطريق الأقصر لعودة لبنان إلى موقعه الطبيعي

لايمكن بأي شكل من الأشكال التذاكي على العالم العربي والمجتمع الدولي من قبل المنظومة السياسية الفاسدة في لبنان ، تلك المنظومة التي تريد القول بأنها تريد دعماً مع أن وجودها في الحكم هو المشكلة الأكبر التي تغلق الباب في وجه أي دعم

والصدق والإلتزام السياسي المعدوم عند هؤلاء هو السبيل الأوحد والطريق الأقصر لعودة لبنان إلى موقعه الطبيعي ، لكن من المستحيل أن يعود لبنان مادام هؤلاء المسيطرون على البلد يقدمون أنفسهم بأنهم رجال الإصلاح والمحاربون للفساد

ولو جرب لبنان مرة واحدة السير في طريق الإيفاء بالتعهدات وعدم الإنزلاق إلى محاور دمرت لبنان وأورثت شعبه الفقر والضياع لرأى اللبنانييون العرب والغرب يقفون مع بلدهم ، فليس من الممكن أن يقطع لبنان على نفسه وعوداً ثم ينكث بها

والشيء المهم في هذا وذاك هو آلية الخروج من أزمات لبنان في ظل هيمنة كاملة لحزب الله على البلد ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ، هل يعتقد المراهنون على التحالف مع حزب الله أن الميليشيا قابلة لأن تكون مكوناً سياسياً ؟

الجواب يتمثل بحجم الخراب الذي خلفه ويخلفه حزب الله في لبنان ، وهذا الخراب الذي يزيد كل يوم ، إنتقل فيه الحزب من التربح على حساب الدولة إلى التربح من الدولة ، فالحزب اليوم يتحرق شوقاً لتشكيل حكومة كي يسرق البلد مع حلفائه ويقتسم الحصص

والحزب الذي يتخذ من بيروت مزرعة خاصة لمحوره وجرائمه ، يؤوي عناصر من جماعة الحوثي الإرهابي في ضاحية بيروت الجنوبية ، ويستخدم المطار والمنافذ البرية والبحرية على حسابه ، ويهمش الدولة والجيش وكل الأجهزة الأمنية ، ويخطف من يريد و يشحن الى خارج لبنان مايريد

كما أن الحسابات الاستراتيجية للدول المحيطة بلبنان او المراقبة للوضع في لبنان تدرك الأزمة التي تعيشها إيران كونها القوة الرئيسة التي تحتل لبنان ، والأسوء من ذلك هو تمسك البعض في لبنان بإيران على الرغم من كل الكوارث التي ألحقتها طهران بشعب لبنان

والإنتظار حتى يحصل لبنان على حريته دون بذل أي جهد داخلي والإعتماد على الدول حتى تغير ، هو ضرب من الخيال ، فالواقع في لبنان يتطلب أن يتحرك الناس بجدية ، وأن يتسلح الناس بالعزيمة والسيادة ويواجه كل واحد منهم المؤامرة على لبنان وعلى مستقبلهم

إذ بات الوضع لايطاق ، ومن يعتقد بأن القصص ستحل تدريجيا والعقوبات ستسقط بالتقادم والفساد سينتهي بين عشية وضحاها فهو واهم ، الأمور كلها مرتبطة باللبناني ، فلا تستهن أيها اللبناني بما تريد القيام به ، فصوتك إذا عرفت متى ترفعه مسموع ومخيف لكل أركان السلطة المجرمة

‏والحكومة التي تريد اعادة لبنان الى موقعه العربي والدولي، والتي تريد الدعم العربي والدولي للانقاذ المالي والاقتصادي لا يتم تهريبها تحت جنح انشغالات عربية ودولية ، ومجدداً تقول الحقائق إن التذاكي في السياسة قد يكون قاتلاً خصوصاً في ظل دبلوماسيات ساهرة ومتابِعة تعرف الاعيب من يحكمون وسبق ان خبرت مناوراتهم .