الفاسدون والفاشلون يتبادلون الأدوار في لبنان

‏تعد السعودية الدولة الوحيدة في العالم من حيث وضعه الاصبع على جرح لبنان النازف عبرت عنه بموقف ثابت وصادق وصريح وكرره وزير خارجيتها من خلال كلمة ألقيت بإسمه في مؤتمر باريس الاخير للاصلاح السياسي والاقتصادي معاً

‏

فالآخرون بمن فيهم لبنانيون في السلطة وغير السلطة يعتبرون الحل في لبنان يتمثل باصلاح اقتصادي فقط ، مع ان هذا الاصلاح مستحيل ولا يتحقق أبداً بدون اصلاح سياسي جذري ، يتكون في شكله ومضمونه بإقتلاع جذور الطبقة الفاسدة والمتحالفة مع حزب الله الإيراني

‏فكل ثورة على الفساد في لبنان لا تبدأ بثورة ضد سلاح ميلشيا حزب الله لا يُعوّل عليها بل ستكون هذه الثورة في خدمة السلاح غير الشرعي ، لأنها تعمل على التغطية للأسباب العميقة لعزلة لبنان عن المجتمعين العربي والدولي وتخفي الحامي الفعلي لكل منظومة الفساد في هذا البلد

وقبل أن يتقدّم البعض بدعاوى الإصلاح الإقتصادي والتغيير التدريجي ، بحجة الثورة ، فحزب الله لا يعترف بالدولة حتى يعترف بالثوار ، ولدى هذا الحزب محاكمه وسجونه الخاصة ، وهو ممتنع عن تسليم سليم عياش ورفاقه القتلة من أمثال محمود الحايك

ولأنّ هذا الحزب هو من يعتبر نفسه فوق القوانين اللبنانية ، والمطلوبون المجرمون من عناصره يعتبرهم قدّيسين ولا يحقّ لأي قضاء محلي أو دولي أن يلاحقهم أو حتى يستدعيهم فضلاً عن أن يوجه لهم التهم ، فإنه ومن الصعب البدء بإنقاذ لبنان دون إنهاء وجود هذا الحزب العصابي المافيوي

‏وحتى محاربة الفساد أو كشف الحقائق للفاسدين تحتاجان أولاً إلى دولة ذات سيادة و قادرة على زجّ الفاسدين والسارقين في السجن ، وهذه الدولة في لبنان يستحيل قيامها تحت احتلال السلاح الإيراني وحكم منظومة الفساد التي يقودها عون بإسم حزب الله

وفعلياً لم يعد الموضوع في لبنان يتعلّق بتشكيل حكومة جديدة ، بل بمصير لبنان العالق بين الاستسلام الكامل لحزب الله وإيران وتحمّل التبعات الكارثية لهذا الخيار ، وما بين رفض الاستسلام للمحور الإيراني وخوض معركة سياسية شاملة بوجه الحزب لإعادة لبنان إلى الحضنين العربي والدولي سريعاً

وأن يستمرّ الرئيس المكلف في مناورات تمرير الوقت ويقدّم تشكيلة متكاملة لرئيس الجمهورية قبل الزيارة المرتقبة لماكرون ويقدم على حشر عون بتشكيلة يراعي فيها المطالب الشيعية والدرزية وحصّته السنية ويتجاهل مطالب التيار العوني والنائب المعاقب جبران باسيل ، فإن الأمور بذلك إلى مزيد من الإنقسام بين أبناء التسويات الفاشلة و الفاسدة

وكون عون في بعبدا أصبح الدرع الواقي لحزب الله

‏ولمشاريع إيران في لبنان ، فإن كل من لا يتجرأ على حزب الله يصطدم مع عون ، واستقالة عون أو إسقاطه تضع الجميع في المكان الصحيح ، فبرّي والاحزاب الفاشلة كلهم سيسقطون تباعاً لأنهم تابعون لحزب الله

وبما أن لبنان بفضل ساسته بين سوء التقدير وسوء المصير ، ‏فجمهورية العار في لبنان ، تناوب على حكمها الفاشلون والفاسدون والفجار ، وكما يقول أحد الكتاب المعروفين : بماذا سيشعر مرفأ بيروت اذا نظر الى مرفأ حيفا في هذه الايام ؟ ، سيما وأن المرفأ تم تفجيره كي تتوقف الحياة في لبنان .