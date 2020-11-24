الفساد .. والثلاثي الإيراني في لبنان

يصر الرئيس ميشال عون وبعض المقربين منه ‏على أن عون نفسه وعهده بخارج المنظومة الفاسدة والمفسدة في لبنان ، وفي الوقت نفسه يطلب ويطلبون وحدة المعايير في تشكيل الحكومة المرتقبة مع المنظومة ذاتها

والمطلوب الآن كما يقول العونيون والثنائي الإيراني في لبنان هو وحدة معايير ، ولن يختلف إثنان على خطاب المعايير التي صدعوا رؤوسنا بها ، إنها قبل الظهر معايير إرضاء حسن نصر الله ، وهي بعد الظهر معايير رضا جبران باسيل

‏وإذا كان النقاش الذي نسمعه علناً حول قانون الانتخاب الجديد ، فيما البلد يعايش الانهيار ويعيشه في كل لحظة ، فإن هذا يشبه الحفلة الموسيقية على سطح سفينة التايتانيك وهي تغرق ، ‏ويشبه الحرص على التجديد لرياض سلامة حاكم مصرف لبنان في عهد عون وإتهامه اليوم بأنه يعرقل التحقيق الجنائي من قبل عون والعونيين

ولايمكن لعون أن يحارب الفساد ، فالفساد هو صهر عون جبران باسيل ، والفساد هو مستشار عون سليم جريصاتي ، والفساد هو إرتماء النظام العوني ككل في حضن ميلشيا حزب الله ، و إنتماء العونيين بشهادة نائبة رئيس تيارهم لمشروع الولي الفقيه في إيران

ولسان حال الفاسدين في لبنان يقول : ‏سنترك الحياة السياسية إذا اكتشف كيف هربنا أموالنا ، فشركات هؤلاء الوهمية كفيلة بصنع المستحيل وشركاء هؤلاء الذين وضعت وتوضع باسمهم الأموال والعقارات هم الأمناء على سر الفساد الأكبر ، وأغلبهم للعلم من جماعة عون وحزب الله و نبيه بري

‏وعلى جميع المسؤولين عن التسوية الخاطئة التي دمرت لبنان بقدوم عون إلى قصر بعبدا أن يعرفوا بأنهم ارتكبوا جريمة كبرى بحق الأجيال حين جلبوا جنرال الهروب ليجلس في قصر الحكم ويحكم بإسم الإيرانيين وأذرعهم في لبنان

ففي القطاعات الحيوية التي بنى عليها المسيحيون وجودهم على سبيل المثال والقطاعات المصرفية التربوية السياحية الطبية الخدماتية التي أبدعوا فيها داخل لبنان ، حاربهم عون ويحاربهم ودمر ويدمر كل شيء للوطن والمواطنين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين

وعلى الذين لايرغبون بالتفكير ملياً بالخيار الذي جرهم إليه ميشال عون الذي تحالف مع إيران على قاعدة أنا رئيس ومن بعدي الطوفان ، أن يعلموا بأن العقوبات وصلت بالأمس لذقن عون نفسه من خلال باسيل الصهر ، وليست ببعيدة عنهم إن لم يكفوا عن قول منصب الرئيس مقدس و إقالته خط أحمر

وإذا كان يحق للمعاقب اللجوء للقضاء الأميركي ، لماذا لانرى باسيل يقاضي الإدارة الأمريكية الحالية قبل رحيلها ؟ إذا كان على الأقل واثقاً من نفسه كما يزعم ، لكن الواقع يقول : وزارة الخزانة الأمريكية لا تصدر العقوبات حين تعاقب إلا بناء معلومات موثقة لملفات مثبتة

و لأن قضاء أميركا يحكم بالعدل ، وليس كقضاء عون الذي أصبح فيه القضاة عرضة للإبتزاز السياسي حتى يتم تعيين أحدهم ، وفي نهاية المطاف نجد بأن كل لبنان وليس القضاء خاضع لهذه المساومة العونية التي دمرت كل جميل في لبنان .