الفيدرالية لم ولن تكون الحل لمشكلات لبنان

الحل في لبنان اليوم يكمن في العودة إلى أسس السياسات التي أرساها الرئيسين فؤاد شهاب و رفيق بهاء الدين الحريري ، لأن المدرسة الحريرية كما المدرسة الشهابية في الحياة السياسية اللبنانية تمثلان البعد الأوحد لتقديم مصلحة هذا الوطن الصغير في مساحته والكبير في مكانته الدولية على أي شيء آخر.

وتميز النهجين الحريري والشهابي في تقديس الإنسان اللبناني أياً كانت ديانته أو طائفته أو مذهبه أمرٌ لاخلاف عليه ، فالرئيس الراحل فؤاد شهاب الذي قدم في العام 1960 إستقالته من الحكم بعد عامين من ولايته وبعد إجراء الإنتخابات النيابية بلبنان رأى وقتها أن البلاد استقرت وأن الحياة الديمقراطية الطبيعية عادت ، وقناعته بأنه قد أتمّ واجبه تجاه بلاده حين واجهت وضعاً طارئاً قدم درساً نموذجياً لكل حاكم أتى بعده.

وقال آنذاك مقولته الشهيرة : حان الوقت لإعادة تسليم أمانة الرئاسة إلى السياسيين ، فقد كان يعتبر نفسه مواطناً قبل أي شيء ، وأن مهتمه تتمثل بتميهّد الطريق لإجراء الإصلاحات المطلوبة فقط ، ولكن وقع المفآجاة على المواطنين أجبر السياسيين في لبنان كما أعضاء البرلمان على الهرع نحو منزل الرئيس شهاب في جونيه وإقناعه بضرورة البقاء في منصبه.

وعندما رضخ لمطالب الشعب قرّر فؤاد شهاب تكريس ما تبقى له من ولايته الرئاسية للعمل على تحديث الدولة وإجراء كافة الإصلاحات الإدارية والإجتماعية والشروع بجد وإجتهاد بخلق مشاريع إنمائية تركت بصمتها في حياة كل لبناني ولاتزال تذكر حتى يومنا هذا ، لأن صاحبها كان زهداً في الحكم تواقاً لبناء وطن لايشبه الأوطان الفاشلة.

وفي نفس السياق كانت مسيرة وسيرة الشهيد الرئيس رفيق الحريري الذي إشتهر بمواقفه وإنجازاته الداخلية والخارجية ، وكان متمسكًا بحق لبنان في إسترجاع الأرض المحتلة من قبل الصهاينة ، وساهم بإعمار وسط بيروت بعد الحرب الأهلية التي أنهاها إتفاق الطائف بين الفرقاء برعاية المملكة العربية السعودية وبجهود مهندس السلام رفيق الحريري.

وقام الحريري رحمه الله بتثبيت مكانة لبنان الإقتصادية والسياحية والسياسية في العالم العربي والغربي ، وكرس نفسه خادماً أميناً للشعب ، ينشر التسامح ويؤسس المحبة ، ويبني المدراس ، ويفتتح الجامعات ، ويدشن المصانع و يتابع قضايا العمال ، و ينجز في كل ساعة ماعجز عنه عشرات الساسة الذين أتوا بعده ويدعون معرفتهم بحال لبنان وحالة مواطنيه الجوعى اليوم.

ومع أن الحريري الأب عُرف ولايزال بعصاميته وقدرته على تحمل الصعاب إلا أنه كان رجل دولة ومرحلة من الطراز الرفيع ، والسلطة كانت بالنسبة له شأناً عاماً هدفه من خلالها خدمة الصغير والكبير ، ومعظم سياسيي البلد المنصفين يشهدون له ولمدرسته السياسية بالتميز والعظمة إذا إرتبط الأمر بتقليب صفحات تاريخ لبنان القريب فبجهده الشخصي حل أغلب الخلافات بين مكونات هذا البلد العربي ، وأرسى قواعد السلم الأهلي بقناعة قل وجودها اليوم.