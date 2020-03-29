الفيروس الذي أصيب به ميشال عون

مما لاشك فيه أن رئيس العهد الفاشل ميشال عون مصابٌ بأمراض كثيرة مزمنة من أهمها على الإطلاق إصابته منذ زمن طويل بفيروس الإحتقار لـ لبنان وشعبها في مختلف المناسبات والمهام التي إضطلع بها حكومياً وآخرها رئاسته المدمرة للجمهورية

فعون يكره لبنان ويحقد على أهله ويتحالف دوماً مع أعدائه ، ووصوله لرئاسة البلاد قبل سنوات عبارة عن كارثة حقيقية قضت على ماتبقى من مؤسسات ديمقراطية في سويسرا الشرق كما يحلو لبعض العرب تسمية لبنان سابقاً

والأدلة على ماأقوله هنا كثيرة وجمة ووفيرة ، والأداء المترهل يعكس بجلاء ووضوح عقلية الجنرال الخاسر غير القادر على القيام بأي مهمة وطنية لخدمة لبنان ، فضلاً عن سعيه لتعبيد طريق قصر بعبدا لصهره الأشد فشلاً منه الوزير السابق جبران باسيل

ويحتاج لبنان إلى أمور كثيرة من أجل تعافيه من تبعات وآثار فيروس كورونا المدمرة لبنيته الإقتصادية إضافة إلى منظومته الإجتماعية المنكوبة نتيجة تحكم عناصر إيران الممثلين بمليشيا حزب الله المسلحة والإرهابية بكل مؤسسات الدولة

ويوجه ميشيل عون حكومته الحالية برئاسة حسان دياب بالإنتقام من اللبنانيين من خلال الإجراءات غير المفيدة التي ينفذها وزراء حزب الله وأمل عديمي الخبرة ، ومثلهم مدراء ورؤساء لأجهزة الدولة اللبنانية الغارقة في بحر تخرصات عون وبرامجه الكارثية في كل القطاعات

ويصف المطلعون مشهد لبنان مابعد كورونا بالأسوء ، نظراً لإنعدام الخدمات وتفشي الوباء وإنتشار المحسوبيات والرشوة وتوزيع المناصب هنا وهناك لطالبيها من حاشية عون ونصر الله وبري ، ويرزح المواطن اللبناني تحت نير أحقاد عون اليومية دون أمل بمستقبل أفضل تحمله الأيام القادمة .