يعتبر تسليم الإرهابي سليم عياش والمحكوم بالسجن المؤبد ٥ مرات من قبل المحكمة الدولية الخاصة في لبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الحلقة الأصعب في سلسلة محاولات حزب الله إخفاء آثار الجريمة النكراء

بل يجب ان يكون التسليم مطلبا سياسيا وشعبيا غير قابل للمساومة ، فلا يمكن أبداً تحقيق الاصلاح ومحاربة الفساد في لبنان ، وكذلك التغيير السياسي والحديث عن سيادة ودولة قانون في ظل بقاء المجرمين طلقاء من العقاب وحماتهم هم اصحاب القرار في البلد

‏فكل التطورات العربية والدولية تتمحور حول طبيعة المواجهة المقبلة مع ايران وفي لبنان يوجد جهل كامل او تجاهل متعمد ومطلق لأهمية وخطورة ما يحيط بلبنان ، سيما وأن عملاء إيران قتلوا خيرة الساسة في هذا البلد على مدى سنوات مضت

وإن التسخيف لطبيعة المواجهة المطلوبة والتقزيم للأهداف الكفيلة بإنقاذ لبنان يضر بالمصلحة الوطنية ، فالحكم كما الثورة والأحزاب والمستقلون يعتبرون غائبين عن الواقع ، كون القادة أنفسهم يفتقدون الثقافة السياسية ، ولايدركون أن الدول تبقى دول والميليشيات لا مستقبل لها

وحين ‏تتكلم صحيفة مثل واشنطن بوست الأمريكية عن دعوى قدمتها ميلشيات حزب الله للقضاء ضد بهاء الحريري نجل الرئيس رفيق الحريري ، فإن المسألة تتجاوز الضحك من القلب إلى الغباء بلا حدود لدى قيادة هذه العصابة

فبهاء الحريري غير قابلة مواقفه القسمة على إثنين ، وهو الفاعل السياسي في المشهد اللبناني منذ مدة ، وهو “الكابوس” الذي يؤرق عملاء إيران في لبنان ، وهو القادر على مساعدة لبنان كله كونه يتلافى مع جميع مواطنيه على دستورية مؤسسات البلد وإسترادد سيادته و جلاء المحتل الإيراني عنه و ضرورة نزع سلاح حزب الله

وإذا كانت الدعوة القضائية في حال صحتها إستباقية لمنع بهاء الحريري من العودة إلى وطنه ، فإن الفترة الماضية أثبتت أن إرادة هذا الرجل وفريقه عصية على الكسر ، فهو ينشد الخير لبلده بالعمل والأمل وليس فقط بالأقوال ، وآثار الوعي الذي خلفته تحركاته على الساحة اللبنانية ظاهرة

والأهم من ذلك أن بهاء معروف بزهده في السياسية والمناصب السياسية ، وكرهه للتنازلات على حساب الوطن ، و بعده عن البعد الطائفي في تمرير رسائله الوطنية ، كونه يعتمد لغة واضحة و بسيطة ، إنقاذ لبنان من كل هذه السلطة الفاسدة العميلة لمصالح محور شر معروف

و لأن حزب الله مهووس بالساسة الذين يتبعونه ، و يريدون منه تغطية فسادهم بسلاحه غير الشرعي ، فإن مشروع بهاء الحريري الوطني وضع الأصبع على الجرح اللبناني النازف منذ البداية ، و أكد هذا المشروع أن الدولة في لبنان لن تقوم لها أي قائمة مادام السلاح غير الشرعي بيد فصيل غير قانوني يجبر على الجميع على أفعال مضادة لمصلحة المواطن اللبناني

وأياً كانت خطط حزب الله و أهدافه لمواجهة المد الوطني الحريري الجديد ، فإن البشرى لكل أهل لبنان تتلخص في عبارة واحدة ، سيل بهاء الحريري سيجرف عما قريب كل هذه المعسكرات السياسية الفاسدة والمتحالفة مع حزب الله ، لأن الصدق أبقى ، وحبل الكذب على الناس قصير والعقوبات الدولية في بدايتها .