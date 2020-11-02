اللبنانيون أمام سؤال غير محرج .. ترمب أم بايدن؟

من المعروف تأثير الإنتخابات الأمريكية على شؤون دول عديدة في المنطقة ومن ضمنها لبنان ، كون التجاذبات السياسية فيه ليست خاضعة لمعادلة وجهات النظر ، بل لمنطق إحتلال إيراني كامل

فالعهد القوي كما يسمي نفسه يطمح لخسارة الرئيس دونالد ترمب بالحصول على ولاية جديدة ، كون الأمريكان تعاطوا مؤخراً مع الرئيس ميشال عون بمبدأ الضغط الجزئي لفك تحالفه مع ميلشيا حزب الله ، وكلف الرئيس ترمب على غير عادة البروتوكول الرئاسي المعمول به في أي دولة في العالم وزير خارجيته مايك بومبيو بالإتصال مؤخراً بالرئيس اللبناني ، ولم يكلف ساكن البيت الأبيض خاطره بالإتصال المباشر برئيس دولة أخرى مع أن أوساط عون كانت ترجح ذلك بعد ذهاب عون إلى خيار الناقورة وإجلاس وفد لبناني عسكري مدني مع نظيره الإسرائيلي

كما أن ورقة معاقبة قيادات معروفة في تيار عون من قبل واشنطن وفي مقدمتهم صهره ووريثه السياسي جبران باسيل رئيس التيار لاتزال مطروحة على طاولة وزارة الخزانة الأمريكية بإشراف الوزير مانوشين

وأما ميلشيا حزب الله الإرهابية الإيرانية في إيران ، فإن زعيمها حسن نصر الله يتحرق شوقاً لقدوم الديمقراطي جون بايدن رئيساً ، كما هو حال مموليه ومن يواليهم في طهران ، فالعقوبات على الحزب مستمرة ، ولو قدر لنصر الله أن يصوت في إنتخابات الرئاسة الأمريكية لصوت ضد ترمب

وبقية المحور الإيراني في لبنان يتحضرون للإحتفال بخسارة إدارة ترمب ، والتحضير لمرحلة جون بايدن ، ظنا منهم كما يقول أغلبهم أنها ستكون بمثابة ولاية ثالثة فعلياً لسياسات باراك أوباما الذي منح إيران فرصة العمر حين أبرم معها الإتفاق النووي المشؤوم ، والذي مزقه ترمب وانسحب منه رسمياً

وفي المقلب الآخر تراهن قوى سياسية أخرى وتيارات حزبية في لبنان على نجاح ترمب ، لأن الرهان من وجهة نظرها قائم على فكرة الضغوط المتواصلة والعقوبات الحاصلة ، وترمب قادر كما يقولون على محاسبة حزب الله وربما نزع سلاحه في نهاية المطاف

وأما الشعب اللبناني الذي لا حول له ولاقوة فإنه يراقب المشهد السياسي المتأرجح بين خيارات المحاصصة في ملف تأليف حكومة جديدة غابت عن أجوائها طقوس التفاؤل التي كان يبثها الساسة المعنيون على مدار الأيام الماضية

كما أن اللبناني مثقل بهم إقتصادي لايمكن تصوره أو تحمله كون أمواله في البنوك محجوزة ، والسلع الغذائية غير متوفرة ، والمواد الطبية مفقودة ، والمحروقات يتم تهريبها ، والسيولة النقدية باتت حلماً يرافق كل من ينزل للسوق من أجل تحصيل قوت يومه

وأياً كان الفائز في إنتخابات الثالث من نوفمبر في أمريكا فإن اللبنانيين في حال يرثى له ، وغير قادرين حتى على متابعة بازار المساومات والمقايضات الخارجية والداخلية على أمنهم الإقتصادي وأمنهم الداخلي ، لأن الخسارة كبيرة في جميع المجالات وبعيداً عن أي مجاملات تحملها الساعات الأخيرة في الإنتخابات الأمريكية أو ملفاتهم الداخلية المتعلقة بترتيب البيت اللبناني الداخلي .