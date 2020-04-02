اللبنانيون لايجدون ما يأكلون وميشال عون يصرف في بعبدا يومياً هذا الرقم

لبنان منكوب بكل معنى الكلمة قبل إنتشار فيروس كورونا طبعاً ، لكن مع قدوم هذا الفيروس اللعين زادت الأمور ضيقاً على أغلب المواطنين اللبنانين ، فالكثير منهم لايجد قوت يومه ، وليس لديه مايقدمه لأهل بيته ، ولهذا يتم خرق حظر التجوال في كثير من البلدات والمناطق نتيجة الجوع والعوز والفقر الذي لايخفى على أي متابع للمشهد في لبنان كون نصف سكانه تحت خط الفقر بحسب دراسة حديثة لمنظمة الأمم المتحدة

والسؤال الذي يطرح نفسه ، هل فكر اللبنانيون يوماً كيف يعيش ميشال عون القابع في قصر بعبدا ؟ ماذا يأكل ؟ ماذا يعمل ؟ كيف يصرف مستحقاته ؟ ومن أين يأتي بالمال في ظل إفلاس حقيقي وإنهيار إقتصادي شامل ؟ والجواب ببساطة ربما يكون غير معقد من ناحية والوصف والمعلومة ، لكنه محزن من حيث السرد والإطلاع لأن عون ومن حالفوه وأوصلوه لكرسي رئاسة لبنان هم حفنة من اللصوص وتجار الحروب

ومعروف للقاصي والداني طبيعة حياة البذخ التي يعيشها عون في بعبدا بعيداً عن خطط التقشف التي فرضها على الناس وعظات شد الأحزمة وشعارات محاربة الفساد التي يدعيها ، فالجنرال قام بتبديل غرفة نومه بالقصر قبل أيام قليلة بأخرى باهظة الثمن تم جلبها من دولة غربية بطائرة تجارية خاصة على نفقة الدولة اللبنانية كي تتناسب مع رفاهية يريدها الرجل دون حياء أو خجل من الله أو عباده

ويحصل ميشيل عون على أموال لبنان بطرق غير قانونية مستغلاً نفوذه كرئيس للجمهورية ، إذ يمنح زوجته وبناته وصهره جبران باسيل رئيس الظل كما يسمى حصصاً من تلك الأموال المسروقة والمنهوبة على مبدأ ” هذا وقتنا فلنسرق بسرعة ” وعليه فإن الضياع الواقع في أغلب مؤسسات الدولة اللبنانية سببه هذه العقلية الفاسدة الحاكمة التي تريد نهب جيوب الناس وتدمير مستقبلهم ودفعهم للإنتحار ومغادرة الحياة

وبغية توضيح الواضح من العمل الفاضح لهذا الرئيس الأرعن المختل سياسياً وعقلياً أجزم بأنه غير آبه لأزمة كورونا ويعيش أيامه برخاء دون عطاء ، ويقضي أوقاته في الملذات ، ولايفكر بتعب الناس وموتهم البذيء على يد عهده الفاشل ، ومع وجود رئيس حكومة مسلوب الإرادة وضعيف الشخصية كـ حسان دياب فإن ميشيل عون يسابق الزمن لإحكام السيطرة على جميع الموارد المالية والإقتصادية للبلد .

وبالوقوف عند تأكيد رئيس قسم العناية الفائقة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي محمود حسون في حديث عبر قناة محلية في لبنان أن الوضع سيء و لسنا في خير لناحية فيروس كورونا موضحاً أن هناك تخوفاً من الوصول إلى الذروة ، الأمر الذي يجعل الطاقم الصحي في لبنان غير قادر على معالجة مرضى الفيروس المستجد الذي يفتك بالعشرات إن لم نقل المئات

كما تظهر النتائج المتعلقة بالتبرعات المعلنة أو عمليات التكافل الإجتماعي أن أقل من واحد في المئة من ثروات الأغنياء تستخدم اليوم لمواجهة تداعيات المرض ، وأن الأسواق المحلية ليست في وضع انهيار حتى اللحظة ، لكن حجم التراجع في الإستيراد لا يتعلق بالكماليات فقط ، بل حتى بالحاجات الاساسية للناس ، وإذا لم يحصل تغيير كبير في الأسابيع الثلاثة المقبلة ، فإن لبنان مقبل على أزمة مواد غذائية مطلع حزيران المقبل