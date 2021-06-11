الليل الإيراني وسواده في لبنان

يرفع سياسي لبناني صوته عالياً وهو يخاطب اللبنانيين قائلاً: لا تخافوا .. فالليل الإيراني وسواد ميليشياته شارف على الأفول، ولعل صوت هذا الرجل يختصر موقف العديد من أبناء لبنان الذين ضاقوا ذرعاً بهذا الواقع المؤسف لا سيما وأن عنتريات ⁧‫ميليشيا حزب الله‬⁩ واستعلائها ومعاركها الوهمية ضد لبنان و ضد شعبه و ضد دول الجوار والعرب بشكل عام، كلها شعارات فارغة لا تقدم ولا تؤخر، فصواريخ حزب الله التي أصيبت بالصدأ، المطلوب منها جرعة صمود إضافية، لأن الإيراني منح الحزب إياها بغية تنفيذ غاياته فقط، وليس تحرير ما يزعم الحزب أنه أرض محتلة.

لبنان لن يبقى يتيماً دون مساعدة، ولن يبقى لبنان متروكاً كما هي الحال اليوم، إنها مسألة وقت كما يقول الواقع والوقائع، وباختصار شديد وكما يقال دوماً “إشتدي أزمة تنفرجي”.

أزمة لبنان كما أزماته معروفة المصدر و المصادر، تبدأ حكاياتها عند السلاح غير الشرعي و وتنتهي فصولها عنده، و إذا كان من حل يحتاجه لبنان، فإن الحل يكمن بطريقة نزع هذا السلاح و التخلص بأي طريقة، وقد أثبتت التجربة أن العلاقة بين ⁧‫التيار الوطني الحر‬⁩ وميليشيا ⁧‫حزب الله‬⁩ بصفتيهما القوتان اللتان تسيطران على كل شيء في لبنان، قائمة على مصلحة وليس مصالحة حيث التبادلية تجمع مكونين متناقضين على طريقة زواج المتعة.

وعليه يكون العقد مصلحي بحت بين تيار الرابية و ميليشيا حارة حريك، أما ما يشهده من مناوشات بينهما فلا يعدو كونه رفع سعر مع الدلال، على طريقة عطيني لأعطيك و خذ مني حين أعطيك، والعلاقات هنا لا تخدم لبنان لا من قريب و من بعيد، فقد ثبت بالدليل القاطع أن لبنان عانى في عهد عون و تياره أضعاف ما عاناه من قبل، فهذا العهد جاهز لتغطية كل جرائم أعداء لبنان، وتصرفات هذا العهد لا تقدم للبنان أي فائدة بل تريد هاتيك التصرفات إذلال الناس، و عليه فإن المنطق السائد هو نهب المزيد من ثروة لبنان، وتهجير شعبه، والتضييق على الناس.

على الساحة الدولية يبدو أن هناك تحركات غربية من الممكن أن تأخذ لبنان نحو الأفضل، عبر تمسك الدول الحريصة على لبنان، على مبدأ وجود سلطة مختلفة تماماً عن طاقم الحكم الفاسد حالياً والتأسيس لمشهد سياسي جديد في لبنان، لن يوقف حالة الجدل في الشارع، لكنه سيكون كفيلاً بإيجاد بدائل غير مناسبة لمن هم في الحكم، و قطع الطريق أمام ممارسات سابقة دمرت البلاد.

العمل الحكومي الذي ينوي من خلاله عون وحلفاؤه تشجيع الناس على القناعة بهم، هو عمل مبتور وموروث عن حقبة سوداء، لا يستطيع أي شخص موجود في السلطة تلميعها أو القول إنها مقبولة.