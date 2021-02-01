المطلب في لبنان حكومة تحرير من الإحتلال الإيراني

‏يجمع الكثير من المراقبين على أن ما شهدته مدينة طرابلس من اعمال عنف وشغب هو أمر يصب في مصلحة من يصورون الأزمة في لبنان على أنها اقتصادية اجتماعية وان المطلوب معالجة جوع الناس وعوزهم لتستقيم الامور

‏في حين يعرف الجميع بأن الجوع والعوز والازمة الاقتصادية والمالية هي أمور طبيعية ناتجة عن مخلفات الاحتلال الايراني وواجهته السياسية اللبنانية في الرئاسات الثلاث ، عون وبري ودياب

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والمطلوب الآن في لبنان حكومة تحرير ، حكومة تقرير مصير ، حكومة تحرر لبنان من سطوة إيران ، وحكومة تنزع سلاح ميلشيا حزب الله ، و حكومة تعيد ترتيب البيت الداخلي في لبنان على أساس الدولة لا الدويلة

وبالتأكيد فإن إيران وحزب الله يمتلكون الهيمنة عبر السلاح ، وبمجلس النواب سيؤلفون أي حكومة ، والتحرير مطلب كبير ، لكن السؤال :،هل هناك قوى مستعدة لتحرير البلد بشكل حقيقي من إيران ؟

‏والشغب في كل المناطق هو نتيجة واقعية لانسداد الافق السياسي في لبنان و بعد احباط المبادرة الفرنسية و ثم الاميركية في ما خَص ترسيم الحدود وحين يصرّ البطريرك بالمقابل على اتفاق الرئيسين عون و المكلف ، فالحلّ هو باسقاط كل السلطة ، والبدء بالرئيس عون كونه أساس المصائب

‏وقد أحبط حزب الله مبادرة فرنسا في تأليف حكومة مهمّة ، وحمّلها حتى الآن للرئيس ميشال عون وكما أحبط مبادرة ترسيم الحدود مع اسرائيل و حمّلها ايضاً للرئيس عون ، يعود الرئيس ماكرون الى لبنان بعد التشاور مع الرئيس الاميركي الجديد ، وهنا نصيحة مواطن للجميع :‏ قبل قدومكم فليستقل عون و فاوضوا حزب الله مباشرة

‏وهي لحظة تحديد الخيارات في لبنان ، والذين يقولون نحن مع الدستور و الطائف و قرارات الشرعية الدولية اي نهائية الكيان و عروبة لبنان المناصفة الاسلامية المسيحية حتى العبور وفق الدستور للدولة المدنية عليهم أن يبحثوا عن قوى حددّت خياراتها و في غياب أي مبادرة وطنية سيأتي الحلّ على حساب شعب لبنان المنكوب

‏إذ لا حقوق للمواطن الاّ من خلال الدولة ، ‏و لا دولة في ظلّ احتلال ايران ، و اول خطوة غير ازاحة الاحتلال في واستقالة رئيس الجمهورية الذي يريد اقناع الجميع

‏من خلال بيع الوهم ، وبأنه يقبل بالاحتلال لتأمين حقوق المسيحيين

‏وبعد اليأس الذي يعيشه اللبنانيون ، ‏اوقفوا العرائض و البيانات و الوثائق ، فطرابلس و كل لبنان بحاجة الى حلّ يتمثل بوضع حدٍّ للاحتلال الايراني و لوصاية حزب الله ، فليسقط رئيس الجمهورية إفساحاً بالمجال لإعادة تكوين سلطة بديلة تحترم الدستور و قرارات الشرعية الدولية الخاصة بلبنان .