المعادلة الجديدة في لبنان

‏ربما تأتي كل التحليلات التي تنطلق من عطب تحليلي أساسي وسياسي ضمن سياق يقول: إن ميلشيا حزب الله تعرف مايتوحب عليها فعله ، وكل ما جرى ويجري في الشارع البيروتي أو غيره مخطط له ومرتب سلفاً ، لكن البعض يختلف مع هذا الطرح ويؤكد على أن حزب الله مثله مثل غيره من قوى النظام الحاكم في لبنان اليوم ، لايعرف طبيعة مآلات الأمور.

ويتابع البعض حديثهم ضمن إطار تفاؤلي يدفعهم للقول : بأن النظرة الصحيحة للناس في الشارع يجب أن تكون بمعزل عن أحكام مسبقة وإفتراضات غير صحيحة بعبقرية حزب الله وحنكته في توجيه الحراك الشعبي ، فالجوع وحد اللبنانيين ، والسرقة اليومية والتعيينات القائمة على المحاصصة ضمن مسارات العهد العوني أججت الثورة وزادت من وتيرة تحركها فجأة.

‏وممنوعٌ أن يسرق حزب الله الثورة كما يردد الغالبية من العقلاء في لبنان ، فهو وسلاحه أصل العلّة في السياسة والإقتصاد ، والسارقون هم أهل السلطة السياسية كما نعلم ، لأنهم الفاسدون الذين نهبوا الخزينة ، وعملوا على تأسيس ثروات طائلة ، وكل تفكيرهم أن يرجعوا ويسرقوا أموال المودعين والمصارف بآن معاً.

‏وجماعة الحزب المسلح منذ أربعة أشهر وهم يدافعون عن الحكومة الميلشياوية برئاسة حسان دياب ، فكيف بهم وهم يتظاهرون الآن ضدها؟ وهذا سؤال مشروع، يجيب عليه البعض بأن هدف نصر الله الآن إسقاط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، وربما إعادة سعد الحريري إلى السراي الحكومي بشروط جديدة يقبل بها كي يغطي سلاح حزب الله دولياً.

‏ومن المعروف أن التسوية الرئاسية التي تمت في لبنان سابقاً ووضعت ميشيل عون رئيساً ، كانت ولاتزال خطأ تاريخياً ساهم بتقوية ميليشيا حزب الله الإرهابية وتغلغلها داخل مفاصل الدولة ، وهي تسوية سيئة يتحمل مسؤوليتها من قام بها ، ⁧‫والحوكمة التي تستمر الآن بسياسة المحسوبيات وتغطية السلاح عبارة عن مخطط إيراني وضعه قاسم سليماني قبل مقتله.

ورفع حزب الله الغطاء عن حسان دياب وحكومته ربما يكون رفعاً خجولاً حتى يتم التوافق على صورة متكاملة لصفقة خبيثة ، ولكن بيئة حزب الله أفلتت بسبب الجوع من سيطرة حزب الله في بعض المناطق ، ورئيس حكومة لبنان ربما يكون طريق نظيره السوري الُمقال عماد خميس ، ويتم وضعه كبش فداء جديد كي يتم الإلتفاف على مطالب المتظاهرين.

لأن حكومة دياب أدت مهامها وما عليها من توزيع وتغانم الحصص كسلعاتا والتعيينات ، ولا لزوم لوجودها بعد الآن أقله بحسب رؤية نصر الله وبري ، والسؤال الأهم : هل سيلاقي السياديون المشرذمون جبران باسيل في منتصف الطريق ويعومونه من جديد وهو المهموم بقرب إدراجه على لائحة العقوبات الأمريكية؟