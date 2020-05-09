المعجزة التي يحتاجها لبنان

‏يخسر حزب الله في كل يوم مزيداً من رصيده الدموي في البقاء على قيد حياة النهب والسلب لأمل اللبنانيين بمستقبل أفضل، وإذا مافكر ميشال عون رئيس العهد الفاشل بالانفصال عن ميلشيا حزب الله سيخسر كل شيء.

بحسب معادلة واضحة إعترف بها ذات نواف الموسوي فخسر مقعده في مجلس النواب حينما قال : سلاح المقاومة المزعومة هو من أدخل عون إلى قصر بعبدا.

وقلةٌ هم المتأملون من صداقة حزب الله أن تحمي سرقاتهم داخلياً ونفوذهم خارجياً لأن البلد ينهار ويفقد وجوده رويداً رويداً ، والباحثون مثل سعد الحريري عن طريق نحو السلطة يمتنعون حتى اللحظة عن مواجهة حزب الله ويسخنون مع العهد المتهاوي بشخص عون وجبران باسيل ظناً منهم أن ذلك يرضي الشارع اللبناني المنكوب.

‏وأكثر من ذلك تصر أمريكا حتى اللحظة على تلقين إيران وأذنابها درساً قاسياً في إطار العقوبات التي تدمر بشكل واضح بنية تمويل الميلشيات وتسهم بالحد المباشر من أضرارها وخطرها ، ولبنان ليس بمعزل عن ذلك كون المعجزة التي يظنها عناصر حزب الله ستقع من خلال تعافي إقتصاد الميلشيا الموازي للإقتصاد اللبناني باتت ضرباً من الخيال والوهم.

فالجيب الرئيسي لهذه الميلشيا مالياً ألا وهو التهريب إلى سوريا يتعرض لمزيد من التضييق والمراقبة سيما من قبل من يسميه جمهور المقاومة بالحليف الروسي الذي يسهل عمليات إستهداف العناصر ويخلي المواقع قبل قصفها كي يسهل لتل آبيب قتل الحرس الثوري الإيراني ومرتزقة حزب الله.

ولهذا فإن حكومة حسان دياب المعزولة إقليمياً والمقاطعة دولياً تعيش على المسكنات الإدارية والإنعاش المستمر كي تبقى على قيد الحياة السياسية ، فالعرب لن يتعاملوا مع حكومة الميلشيات وسفراء العرب في بيروت يمتنعون عن زيارة السراي الحكومي أو منح دياب أي وعود بتحسين الواقع الإقتصادي ، على الرغم من تصريحات التسول التي يطلقها وإتصالات الشحادة التي يقوم بها دون جدوى.

ومن الجيد معايشة هذه الأزمة لأطراف السلطة الذين يتناقص دخلهم ويتناقض تصرفهم بالقياس مع أداء المجتمع الدولي المتمسك بموقف التصنيف الدائم لإرهاب حزب الله ، لذلك فالحكومة بنظرهم حكومة إرهابيين ، لأن الداعم الرئيس له هو إيران وحزب الله كما يعلم الجميع ، والمعجزات القادمة ستكون في الشارع وردة فعله غير المتوقعة بعد رؤية الأب لجوع أطفاله وعوز أسرته.