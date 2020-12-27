الوباء الأخطر من كورونا في لبنان

‏الكل يعلم بأن ما قامت به إيران وميليشياتها من خلال قتل وتهجير ملايين اللبنانيين والسوريين و اليمنيين والعراقيين وكيف دمرت ميليشياتها إقتصاد عدد من الدول و قتلت الأمل فيها أمر يعد أخطر بكثير من أي مرض عضال او معدي ، فكيف لا تكون إيران ونظامها وباء لا يقل خطراً عن فيروس كورونا في الوقت الراهن ؟

‏الا ان الفرق ايضا بأن وباء كورونا من الممكن ان تتخذ ضده تدابير احترازية وتنجو منه ، بينما وباء ايران وعصابات الخميني لايمكن ان تتخذ ضدها اي تدابير احترازية ، و لذلك إيران وعصاباتها اخطر واكثر فتكاً من كورونا ذاته بكل صنوفه ، وخصوصا انه صناعة فارسية حاقدة وخبيثة

وأحياناً لا تكون الإشكالية في إيران فقط ، فهي عدو مجنون باتفاق العقلاء وتقدم الايدلوجية على المصالح التي تقوم عليها السياسة الرشيدة ، وإنما تكمن الإشكالية الأخطر في نفوس بعض العراقيين واللبنانيي والفلسطنيين واليمنيين والسوريين الذين سلموها مصير بلدانهم ومستقبل شعوبهم ولقمة عيشهم وهم فرحون بها

وحزب الله لا يملك خياره ، و لايحدد إطاره الوطني كونه يتبع من الألف للياء لإيران ، و الأمر الذي يبوح به حزب الله علناً أنه رهن إشارة مموليه ، و بالتالي فإن جوابهم عقب أي جريمة ترتكب حاضر ، إنهم جزء من محور المقاومة التابعة لإيران

كما يستحق إعلان السلطات الإيطالية ضبط اطنان من الكبتاغون تقدر قيمتها بمليار دولار و مصدرها ميلشيا حزب الله تحركا عاجلاً من الحكومة والقضاء اللبنانيَيْن لاتخاذ التدابير والاجراءات التي ترفع عن لبنان تهم التواطؤ أو الفشل أو العجز عن تطبيق القوانين بما يحمي اللبنانيين والعالم من تجار المخدرات ومروجيها لتمويل الارهاب فيما بعد

فالسمعة السيئة التي ألحقها حزب الله بلبنان تتعدى تجارة المخدرات إلى أمور أسوء نتج عنها إنعدام الثقة بلبنان كدولة أو حتى النظر إليها ككيان مستقل من الممكن التعاون معه في أي مسألة ، و قد ينظر على الكوارث التي ألحقها حزب الله بلبنان من زواية تعاسة المواطنين الذين يفكرون بترك البلد بأي لحظة

‏والشخصيات و الأحزاب اللبنانية مدعوّة اليوم الى جانب قادة الرأي و المثقفين الى مراجعة شاملة لتجربة ما بعد الـ ٢٠٠٥ في لبنان و الـ ٢٠١٦ ، فالسبب الوجودي للبنان بات مهدداً ، و‏بعد دخول اسرائيل نظام المصلحة العربية

‏و بروز تيارات اسلامية غير عربية و اطلالة جيل عربي جديد ينظر الى الغد ، بات من المستحيل النظر إلى لبنان كبلد محكوم من ميلشيات إرهابية

فهل من المعقول إغفال قتل حزب الله لـ العقيد ابو رجيلي في قرطبا و جوزف بجاني في الكحالة ، ذلك القتل متعمّد وهو عن سابق تصوّر و تصميم من حيث اختيار مسرح الجريمة داخل بلدات كبيرة في جبل لبنان وقد وصلت الرسالة إذ ‏لا مكان آمناً في لبنان ، فحتى البلدات التي شكلت عبر التاريخ المكان الدافئ للجميع إخترقها عناصر حزب الله وعاثوا فيها فساداً وقتلاً .