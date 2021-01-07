اليسا… صوت بيروت وكل لبنان في مواجهة منظومة الفساد والسلاح

‏بهذه الكلمات عبر صحافي لبنان معروف عن موقف المطربة الشهيرة أليسا فقال لها : حماكي الله فأنتي صوت بيروت وكل لبنان بمواجهة المنظومة الفاسدة و السلاح الذي خرب الوطن وتسبب بفقدان لبنان الدعم العربي والدولي ، صوتك يا اليسا حر وكان وسيبقى صوت كل الوطنيين في لبنان

ومن المؤكد أن إليسا قالت ما لم يستطع قوله رئيس الجمهورية شخصياً وكبار قادة لبنان كما يسمون أنفسهم ، وغردت بالآتي : ‏الحرس الثوري الإيراني يقول إن صواريخ لبنان وغزة هي لهم وهي خطهم الأمامي لمواجهة اسرائيل

وسألت الشخصية الفنية اللبنانية المعروفة : أين أنت يا رئيس الجمهورية من هذا الكلام ؟ أين هي الدولة كلها من هذا الكلام ؟ وما دخل لبنان بإيران ؟ وإذا كانت إيران قوية إلى هذا الحد كما تزعم فلتذهب وتحارب تريد من أرضها

والفجور السياسي والوقاحة الإيرانية خلال الأيام الماضية أصبحت بلا حدود داخل لبنان ، والعملاء الذين هم بلا شرف وبلا كرامة في لبنان يضعون صور وتماثيل سليماني في الشوارع مع أن البلد من المفترض أن يكون بلداً عربياً

‏وبحسب القانون فإن تسمية الطرقات والشوارع والساحات العامة تخضع لموافقة وزارة الداخلية في لبنان ، ورفع الصور والاعلانات يخضع لترخيص الامن العام ، فهل وافق وزير الداخلية على اطلاق اسم قاسم سليماني على الطرقات والشوارع ؟ وهل رخص الامن العام برفع الصور والشعارات غير اللبنانية على طريق المطار ؟

كلها أسئلة بلا أجوبة ، ‏فنصرالله الذي يظهر كل حين متحدياً اللبنانيين الأحرار ليقول شكراً إيران ومستعيداً قوله في مشهدية ٨ آذار ٢٠٠٥ شكراً سوريا الأسد وهو ينشر تماثيل سليماني في لبنان كما سبق للاحتلال السوري أن نشر تماثيل الأسد

ويبدو أنه لم يتعظ بأن حرية اللبنانيين وسيادتهم واستقلالهم وحقهم في حياة كريمة خط احمر ، فلبنان تعب من هذا الجسم الغريب ، هذا الجسم الإرهابي العنيف التابع بالمطلق لإيران و المنضوي تحت أوامر الحرس الثوري الإرهابي في إيران

‏وفي ⁧‫لبنان‬⁩ و ⁧‫العراق‬⁩ و ⁧‫سوريا‬⁩ و صنعاء‬⁩ و غزة‬⁩ شعوب عربية تعاني من الفقر والجوع والقتل والتهجير وقياداتها الحاليه مشغولة بنصب اصنام وتماثيل وصور من قام بذلك والذي يمثل النظام الذي تسبب في كل هذه الكوارث والمعاناة لشعوبهم

والخلاصة أن كلام إليسا في لبنان أقوى بكثير من كلام كل الساسة وزعماء الأحزاب الكاذبين وحديثها العلني أشجع بكثير من جبن الذين يصمتون ويخافون ويختفون عندما يقع فأس الإحتلال الإيراني في رأس لبنان ، و لوكان هناك إنصاف لكانت إليسا أحق بالرئاسة لجمهورية لبنان من ميشال عون الجبان .