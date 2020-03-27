بأمرٍ من نصرالله .. هذه المعابر لاتزال مفتوحة

لاشك بأن حسن نصر الله زعيم ميلشيا حزب الله الإيرانية هو الحاكم الفعلي في لبنان ، وأن أجندة إيران الخبيثة هي منهجه وعمله اليومي الذي يطبق في هذا البلد العربي المنكوب بإنتشار السلاح وإفلاس الدولة وإنهيار المؤسسات وجوع المواطنين وتفشي وباء وفيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19 ”

وعلى الرغم من إعلان حكومة العهد الفاشل برئاسة حسان دياب التعبئة العامة ورفض ميشيل عون إعلان حالة الطوارئ التي يحتاجها البلد خوفاً من تسلم الجيش اللبناني زمام المبادرة وطريقة الحكم في إدارة العمل الوطني المفضي للحد من تفشي هذه الجائحة العالمية لاتزال هناك معابر برية مفتوحة بأمرٍ من إيران عبر ممثلها الإرهابي نصر الله

فقرابة 17 معبراً غير شرعي لاتزال تعمل يومياً وعلى مدار الساعة بين سوريا ولبنان تحت سيطرة حزب الله والحرس الثوري الإيراني ،

وبحسب معلومات حصلت عليها صوت بيروت إنترناشونال من مصدر مطلع في قاعدة حميميم الروسية بسوريا ، طلب العسكريون الروس من إيران إجبار حزب الله على إغلاق المعابر كي يتسنى لهم وضع إستراتيجية للحد من إنتشار العدوى المرافقة لكورونا في سوريا

ومع تزايد أعداد المصابين لهذا الفيروس الخطير في لبنان يجب أن يعلم الجميع بأن عناصر حزب الله والمرتزقة الإيرانيون هم من جلبوا هذا الوباء إلى الأرض اللبنانية ، وعجز العهد برئاسة ميشيل عون عن الوقوف في وجه حزب الله يدعو لمطالعة الأرقام التالية والموثقة

في كل يوم تعبر من سوريا إلى لبنان 9 قوافل إيرانية وتابعة لحزب الله ،وفي كل قافلة توجد 16 سيارة ، وفي كل سيارة يدخل لبنان بطريقة غير شرعية 5 أو 6 أشخاص يقومون بأعمال مسلحة وإرهابية وينقلون معدات وصواريخ وعتاد حربي ، ويجزم بأن أغلبهم حاملون لهذا الفيروس ، ناهيك عن مخالطتهم وإحتكاكهم بالعشرات إن لم نقل المئات

ومع غياب الشفافية في الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في لبنان وسوريا تنهار المنظومة الصحية رويداً رويداً في بيروت وبقية المحافظات ، وتستمر معاناة الناس بتلقي أخبار مؤسفة عن فقد ذويهم وإصابة المزيد من أقارابهم دون علم أن المسبب الرئيسي هو حسن نصر الله ومرتزقته وحلفائه .