بكركي وحدت لبنان و أعادت مشهد الـ ٢٠٠٥

مجدداً وبشكل ملحوظ شعبياً ورسمياً ، تدفقت مياه الحرية والسيادة و الإستقلال من بكركي ، لتعم لبنان كله ، و تجعل من هذا التجمع الشعبي المهم موعداً لتحديد بوصلة لبنان الواضحة ، في خلاص شعبه ومؤسساته من هيمنة السلاح غير الشرعي

‏وبكركي إذ تقود اليوم المواجهة مع سلاح الميليشيات في لبنان ، وسيد بكركي البطريرك الماروني بشارة الراعي يعمل من أجل إستعادة الشرعية من يد الميليشيات التي أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه اليوم

‏ولا ننسى موقف بهاء الحريري ، الذي قال بالحرف أنه ما زال يقف الى جانب البطريرك الماروني في لبنان ، كما إنه عبر عن دعمه لجهوده لإيجاد حل سلمي للأزمة الحالية التي يواجهها لبنان

والآن وأكثر من أي وقت مضى ، أكد الحريري كما يؤكد المحترمون في لبنان ، بأن لبنان بحاجة إلى دعم المبادرات التي تهدف إلى التعبير عن الحياد الفعال ، والتي تجمع اللبنانيين معاً من أجل الإتحاد لإنقاذ الوطن الحبيب لبنان

ومن البديهي أن يقف الوطني بجانب الوطني ، ويقف المعارضون لخلاص لبنان صفا واحدا بوجههم ، ولكن مهما طال الظلم الحق سينتصر ، ومبادرة البطريرك الراعي وبدعم الاحرار ستنقذ لبنان قريباً

‏ولن تؤثر في أنصار بكركي لبنان كل المحاولات التي هدفها النيل من هذا الموقف المشرف ، و ردات الفعل المغتاظة من موقف البطريرك كانت تشبه ردات فعل الاحتلال السوري وازلامه على نداء مجلس المطارنة الموارنة في ايلول ٢٠٠٠

‏وهؤلاء سيجترون انفسهم ايرانياً هذه المرة ، ولكن ما كُتب قد كُتب ، فقد انطلقت مسيرة التحرير والسيادة والاستقلال في لبنان كله ، وهذا فجر جديد لبلد يعاني من التدخل الإيراني

‏وبالفعل قُضِيَ الأمر فالمَشاهد الدقيقة تحسم وتعبّر عن الواقع ومجد لبنان لبكركي وسيبقى ، وعلى الخونة والفاسدين وعملاء المحتل الإيراني ، أن يعيدوا حساباتهم ، وأن يعرفوا بأن لبنان لن يظل أسيراً لمطامعهم

‏والبطريرك الراعي شخصية ترفع لها القبّعة والناس تحترمه وتحبه وقد رسم الرجل اليوم تيّار الشرعيّة التاريخية المسيحيّة و اللبنانية الصافية في لبنان والمنطقة و هو قادر على قيادة المشهد نحو التغيير لأنه يحظى بإحترام الجميع

وفي المجمل هناك من يعتقد بأن تحرك بكركي هذا مؤشر لبداية جديدة في لبنان تنذر بعاصفة مسيحية مارونية ، ضد ميشال عون ، وبالتالي إجباره على الإستقالة السريعة نسبياً

وهناك تململ واضح داخل البيت العوني السياسي ، ففي حال كان طلب صريح من بكركي لعون أن يترك السلطة ، سيكون هناك طامة كبرى وقعت على رأس عون والمقربين منه ، لاسيما بأن هناك رفض لشكوى عونية ضد البطرك قام بها وفد توجه لزيارة السفارة الباباوية في بيروت .