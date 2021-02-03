تذاكي سياسي أم غباء سياسي في لبنان

مصر كما الامارات العربية المتحدة دولتان عربيتان ، تتمتعان كما هو معروف بدور وتأثير ونفوذ اقليمي ودولي بالغ الاهمية ، ومع ذلك تنسق مصر والامارات مواقفهما مع المملكة العربية السعودية بدليل تفويضهما المملكة التفاوض لحل الخلاف مع قطر

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ومن الافضل للبنان ان يحذو حذو مصر والامارات بدل التذاكي السياسي ، لأن السعودية هي الشقيقة الكبرى للعرب و هي التي قدمت للبنان الكثير من اجل أن يقف على قدميه بعد الحرب الأهلية

والزيارات تبقى زيارات إن لم ترافقها رؤية وبرامج حقيقية لإصلاح ما أفسده حزب الله في لبنان ، ولن تقدم أي دولة عربية العون لسلطة في لبنان تؤمن بدور إيران وإحتلالها وتذلل الصعاب في سبيل بقاء سلاح حزب الله غير الشرعي

والوضوح سيد المفاهيم في السياسة ، والحديث اليوم عن دعم عربي يقابله لا شيء ، مجرد إستغباء للرأي العام ، الذي يعلم مدى عزلة لبنان في عهد ميشال عون ، وفي الوقت نفسه العرب ليسوا في عجلة من أمرهم لأنهم يدركون حجم العقوبات المرتقبة على سلطة لبنان التابعة لإيران

وهناك معضلة رئيسية في لبنان أن مسؤولين في السلطة لايرون في حزب الله مصيبة ، ويعتبرونه مكوناً أساسياً من الممكن التعاون والتحالف معه ، وهذا أمر تسبب أيضاً بتدمير رصيد لبنان العربي وعلاقاته

‏ويجب طرح المسألة اللبنانية بكل جوانبها امام المحافل العربية و الدولية و السعي حتى الى تدويل المشاكل حتى فالقوى السياسية في ضياع زمني و جغرافي ، ولبنان لا ينهار فقط بل إنهار وتدمر

و كل من يتابع السياسة اللبنانية يرى مشكلة تتجاوز السياسة و الضياع ، فالضياع هنا في التشخيص و تحديد الاولويات ، والضياع كذلك في رصد الأهداف والمطلوب رفع احتلال ايران عن لبنان واذا حصل لبنان على الحريّة فكل القادم سهل

والتدخل الدولي حاصل لا محالة ، ولكن من باب إبتزاز إيران للغرب و تقديمها فروض الطاعة للعودة للإتفاق النووي ، ولكن بطريقة تقديم هدايا الى امريكا في لبنان سوريا ، كون إيران تحتل هذه البلدان

وقد قالها وزير الخارجية الإيراني في موسكو قبل مدة ، إن حلفاء إيران في العراق ولبنان وسوريا واليمن ، متفقون مع إيران في جميع مواقعها ومواقفها من الغرب ، وهنا تكمن عقلية المحتل الفارسي

وهناك في صراعات المنطقة قدر كبير من التعاطي بايجابية مع مصالح مشتركة لعدد من الدول ، لكن لبنان سقط من جميع الحسابات والنظر اليه ككيان تابع لايران امر جعله دولة بلا سيادة أو حتى رؤية قصيرة المدى في المنطقة والمتغيرات .