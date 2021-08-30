تصعيد إيران في لبنان.. شكله ومضمونه

يأخذ التصعيد الإيراني في المنطقة أشكالاً مختلفة، لاسيما داخل الدول الأربع التي تحتلها إيران بشكل مباشر، وهي سوريا، العراق، اليمن ولبنان، تلك الدول التي تعاني أزمات لا حدود لها في مجالات متعددة.

لكن بالحديث عن لبنان، فإن التصعيد الإيراني بشكله ومضمونه يأخذ أبعاداً أخرى من الممكن قراءتها وملاحظاتها بشكل يومي على صعيد سياسي، إقتصادي، أمني وحتى مجتمعي:

أولاً : على الصعيد السياسي تدعم إيران عهد الرئيس ميشال عون من خلال تمترسه خلف سلاح حزب الله غير الشرعي، وتنفيذ ساكن قصر بعبدا لكل مطالب حسن نصر الله الآنية والمستقبلية.

ثانياً: ما بين عون ونصر الله ليس مقتصراً فقط على إتفاق مار مخايل المشؤوم بين التيار الوطني الحر وميليشيا حزب الله، بل هناك تبعية مطلقة من قبل العونيين لحزب الله، تتجلى كل يوم في تصريحات ومواقف جبران باسيل.

ثالثاً: على الصعيد الإقتصادي يمتنع العهد العوني عن التعليق على بواخر إيران المزعومة، والتي تحدث عنها زعيم ميليشيا حزب الله مؤخراً ، وكأن الأمر يمثل حالة من التخادم المعلن والمتفق عليه

رابعاً : وكأن البعض حين يتحدث عن إقتصاديات حزب الله الموازية لإقتصاد لبنان ، يتحدث عن دولة أقوى من الدولة ، فالحزب يحق له في عهد عون مالا يحق لغيره وهو لا ينتظر هذا الحق كي يمنح له بل أخذه و يأخذه عنوة.

خامساً : الملف الأمني المعقد في لبنان، يطرح تساؤلات عدة حول أوامر عون المشددة لقائد الجيش والقوى الأمنية بعدم التدخل في شؤون عناصر حزب الله، بل توفير الغطاء له عند اللزوم.

سادساً: يقف القضاء اللبناني مكبلاً أمام قضية إتهام حزب الله في مسألة إنفجار مرفأ بيروت، بل يتم تقييد عمل القضاء والقضاة إذا تعلق الأمر بتسليم أي متهم يخضع لنفوذ حزب الله ويتبع له.

سابعاً : هناك في لبنان حكم معطل وبلد متوقف ومؤسسات دستورية مجمدة، لأسباب تتعلق بطبيعة الأداء العوني المصاحب لكل أنشطة حزب الله غير القانونية والمضرة بلبنان.

ثامناً: ‏أي شيء سيحدث ليكسر هذا الجمود القاتل سيكون دراماتيكيا في لبنان، وهو مرتبط بالثمن الذي دفعه المواطن اللبناني على مدى سنوات حكم عون وهيمنة حزب الله.

تاسعاً: لا توجد في الأفق أية بوادر إيجابية في لبنان، فتشكيل حكومة يعد مسألة شبه مستحيل واستقالة رئيس الجمهورية سيمنعها ⁧‫حزب الله‬⁩ الذي يستفيد من تراكم الأزمات قبيل تحركه في أخطر إنقلاب قد يعرفه ⁧‫لبنان‬⁩ وتقوده ⁧‫ايران‬⁩.

عاشراً: أخذ حزب الله الضوء الأخضر من إيران بعيد وصول ابراهيم رئيسي للسلطة في طهران، بغية التصعيد و تسخين الجبهة الجنوبية عند الضرورة، كي تتحسن شروط الإيراني التفاوضية في فيينا.