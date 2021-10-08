توافق عربي حول اليمن.. فمتى يحصل هذا التوافق حول لبنان؟

‏إن الإنتصار التاريخي للمملكة العربية السعودية ‬⁩والإمارات‬⁩ في اليمن‬⁩، تمثل خلال الساعات القليلة الماضية بسقوط المشروع الأوروبي حول هذا البلد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اذ صوت المجلس بأغلبية أعضائه لصالح رفض التجديد لولاية فريق الخبراء البارزين في اليمن، وجدد على خلفية ذلك الدعم لولاية اللجنة الوطنية في التحقيق مع كافة الأطراف.

والنتيجة التي جاءت مخيبة لآمال الجماعة الإرهابية الحوثية الإنقلابية في صنعاء، هي حصيلة جهد دبلوماسي مشترك بين الرياض وأبوظبي، في أروقة هذا المحفل العالمي لحقوق الإنسان، وعليه فإن التقارير المسيئة والمسيسة ولى عهدها، والعمل غير المهني الذي قامت به تلك اللجنة أصبح طي النسيان، لأنه أضر بمصلحة اليمن ومواطنيه، وساوى بين الجلاد والضحية، وتغاضى عن جرائم عصابة مسلحة أخذت اليمن وشعبه رهينة لأجندة خارجية وظلامية على مدى سنوات مضت.

والقناعة الراسخة لدى الدول التي صوتت من أجل قرار الرفض، ترفع من نسبة التأييد الكامل لجهود التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، و قدرة الإمارات على ترجمة المواقف الدولية لإحلال السلام في هذا البلد العربي المنكوب، وقد وافقت دول مجلس حقوق الإنسان التابع على إنهاء تفويض محققيها، الذين وجدوا أن الميليشيا ارتكبت أعمالًا قد ترتقي لجرائم الحرب لكنهم لم يعيروها أي إهتمام يذكر، وكشف تقرير مهم صادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عن تصدر الحوثي قائمة الانتهاكات في اليمن‬⁩ بمعدل 3000 انتهاك موثق ومعروف.

‏النجاح الملموس للدبلوماسية العربية، ظهر جلياً بقرار عدم التمديد لفريق الخبراء، والمعلوم للمراقب والمتابع لعمل هاتيك اللجنة، بأن تقارير الفريق كانت منحازة إنحيازاً كلياً لصالح ميليشيات الحوثي الارهابية، وما جرى كان بداية مبشرة لتغيير مسار الوضع السياسي والإنساني في اليمن.

والقرار غير المسبوق يفتح الباب على مصراعيه أمام مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن، كي يمارس عمله بشكل نشيط، يتلاقى مع طرح خطة سلام شاملة، تتضمن تطبيق القرارات الدولية، ومواجهة تعنت الحوثيين ومن يدعمهم، كونهم يرفضون وقف إطلاق النار في اليمن، بل ويرفضون إستقبال المبعوث نفسه في صنعاء المحتلة.

وحجم الغضب الحوثي من آلية توقف عمل فريق الخبراء، يفضح زيف تقارير ذلك الفريق، و مقاربته الخاطئة التي كانت ترضي الحوثي، وتجعله بمأمن من العقاب والعقوبات الدولية والأممية، بذريعة مصطلح ” الأطراف المتنازعة ” الذي تم إستعماله لمرات عدة، وخدم مشروع الحوثي في زيادة وتيرة الهجمات غير المبررة على المدنيين اليمنيين ودول الجوار.

التحديات الإقتصادية والإنسانية، والدور المعول على الأمم المتحدة في المساهمة بشكل فاعل بدعم جهود الحكومة الشرعية اليمنية، يعتبر المدخل للتعامل مع الأزمة الإنسانية الخطيرة في اليمن، وبمعالجة الوضع الإقتصادي، وما يتطلبه ذلك من حشد دعم إقليمي ودولي، وأهمية تقوية مؤسسات الدولة اليمنية، ودعم المسار التنموي في كافة المحافظات، يأتي القرار السار من جنيف، بمثابة تضامن عربي حقيقي، بتوقيع إماراتي سعودي، كي يستعيد اليمن عافيته، و يحظى مواطنوه بعيش كريم، بعيداً عن فكر متطرف يتمثل في عبدالملك الحوثي و من معه.