جرائم الحوثيين.. أسرار وحكايا

سيطرت على الأخبار خلال الأيام الماضية أخبار القصف النوعي للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، و المعلومات المتاحة للرأي العربي والعالمي كشفت مزيداً من الحقائق المهمة المتعلقة بنشاط جماعة إرهابية وإنقلابية مثل ميليشيا الحوثي.

و لا يحتاج التحالف العربي لتبرير ما يقوم به، كون عملياته العسكرية كانت و لاتزال بطلب رسمي من الحكومة اليمنية الشرعية، ومن أجل إنهاء الإنقلاب على الدولة اليمنية في صنعاء المحتلة، وتلك أمور تدركها الدول الكبرى، ولكن الماكينة الإعلامية للتحالف لديها دائماً كل جديد مفيد، ناهيك عن الأدلة الصادمة والموثقة بالصوت والصورة.

وقد قدمت السعودية الكثير للشعب اليمني والدولة اليمنية، بغية تخفيف المعاناة و إحلال السلام، و إيقاف نزيف الدم الحاصل هناك، من خلال مبادرتها الشهيرة على لسان وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان قبل أشهر قليلة، لكن الحوثيين ومعهم إيران الدعم الرئيسي لهم، رفضوا كل ذلك، ومنحهم بعد ذلك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فرصة ذهبية لمراجعة حساباتهم الخاطئة، وطالبهم بتغليب عروبتهم وإنتمائهم لليمن ، بدلاً من الإرتهان لأجندة الحرس الثوري الإرهابي، لكن متزعمي الجماعة الحوثية لم يصغوا أبداً لذلك النداء، وضيعوا على أنفسهم تلك الفرصة، و إستمروا بفتح المزيد من جبهات الحرب في اليمن، وليس آخرها جبهة مأرب العصية عليهم حتى اللحظة.

وتعاطت الرياض بكل إيجابية مع مهمة المبعوث الأمريكي لليمن تيوموثي ليندركينع، ومنحته من وقتها الكثير، و سهلت عمله، وأتيح له كذلك – وفي أقل من عام – لقاء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان و نائبه الأمير خالد، فضلاً عن لقاءات متعددة مع وزير خارجية المملكة وسفيرها في اليمن، والأمر ذاته ينطبق على المبعوث الأممي الجديد السويدي هانس غروندبيرغ، لكن دون أي تقدم في هذا الملف الشائك نتيجة تعنت عبدالملك الحوثي ومن يلون امره في طهران، وبشهادة المبعوثين علناً.

وجاء الآن دور التحالف العربي، الذي كشف عن بنك أهداف عسكرية لاتخطر على بال الحوثيين، فالمدينة المصغرة قرب قصر الرئاسة في صنعاء، والتي بناها سابقاً تحت الأرض الرئيس اليمني الراحل والمقتول على يد الحوثيين علي عبدالله الصالح، تستعمل لتجميع الطائرات المسيرة ، والتي يحاول الحوثيون من خلالها إستهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية.

ولعل الضربات الجوية الأخيرة للتحالف العربي، أصابت الحوثي بمقتل، كون الجماعة التي تتلطى خلف منازل المدنيين، وتخزن العتاد العسكري في الجامعات ودور العبادة، فضحت نفسها بنفسها حين إتخذت وتتخذ من السكان المدنيين في صنعاء و صعدة دروعاً بشرية لها.

و إزاء هذا التخبط الدولي، والإرباك الحاصل في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، حيال قضية اليمن، تجد السعودية نفسها حاضرة بقوة، كون المسألة اليمنية لا تمثل لها تحدياً مباشراً فقط، إنما مسألة ترتبط بحياة شعب عربي شقيق، دفع ويدفع أثماناً باهظة من حياتها، نتيجة وجود سلطة أمر واقع إرهابية قي صنعاء، تسوم العباد والبلاد سوء العذاب يومياً.

والحكاية أكبر من الحوثيين بكثير، فمن دعمهم وأمدادهم بالسلاح، أراد أن يكونوا خنجراً مسموماً في خاصرة دول الخليج العربي، والتجارة الدولية والملاحة البحرية، وحركة مضيق باب المندب والبحر الأحمر، لكن السعودية وحلفائها كانوا للحوثي وداعميه بالمرصاد، و لولا تحرك هذه الدول بقيادة السعودية، لكان عبدالملك الحوثي يجلس على مقعد اليمن في جامعة الدول العربية ويخطب بإسمه في إجتماعات الأمم المتحدة.

و لا يتسع المجال في هذا المقال لذكر جرائم وإرهاب هذه المنظمة الحوثية الإرهابية، ولكن بوسع كل عاقل ومنصف في هذا العالم، أن يؤيد خطوات التحالف العربي بقيادة السعودية، كونه يكافح الإرهاب باليمن، ويحد من خطر محدق بالشعب اليمني ودول الجوار، وهذا أمر مهم من المفترض أن يكون بحسبان كل من يريد الحديث عن اليمن وتطوراته و مستجداته.